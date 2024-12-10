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Kıbrıs'a 53 yıl sonra gelen ilk Birleşik Krallık Başbakanı Starmer

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Kıbrıs'ı 53 yıl sonra ziyaret eden ilk İngiliz başbakanı olan Sir Keir Starmer, Salı günü Başkanlık Sarayı'nda Başkan Nikos Christodoulides ile bir araya geldi ve adada bulunmanın bir "ayrıcalık" olduğunu söyledi.
Kıbrıs'a 53 yıl sonra gelen ilk Birleşik Krallık Başbakanı Starmer

Kıbrıs'ı 53 yıl sonra ziyaret eden ilk İngiliz başbakanı olan Sir Keir Starmer, Salı günü Başkanlık Sarayı'nda Başkan Nikos Christodoulides ile bir araya geldi ve adada bulunmanın bir "ayrıcalık" olduğunu söyledi.

Starmer'ı karşılayan Christodoulides, bunun 10 Numara'daki görevine başlamasından sadece iki ay sonra gerçekleşen "tarihi bir ziyaret" olduğunu söyledi.

"Bu, savunma, güvenlik, yatırımlar, ticaret, eğitim, teknoloji ve her düzeyde ikili ilişkilerimizi geliştirmek için birlikte çalışma konusundaki güçlü irademizin açık bir kanıtıdır" dedi.

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