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Kıbrıs'a Özgü Ürünler İzmir'de Tanıtılıyor

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Kıbrıs'a Özgü Ürünler İzmir'de Tanıtılıyor
Kıbrıs'a Özgü Ürünler İzmir'de Tanıtılıyor

 Kıbrıs’a özgü ürünler, İzmir’de tanıtılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’nı temsilen 5 belediyeden 48 üreticinin katılımıyla Cuma günü İzmir’de “Kıbrıs Günleri” düzenleniyor.

Yerel üretimin ve kültürel mirasın sergileneceği etkinliğin açılışı, Cuma günü saat 11.00’de İzmir Kültür Park’ta yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Koordinatörü Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın yanında bu belediyelere bağlı bölgelerde üretim yapan 48 üreticinin de yer aldığı heyet, Perşembe sabahı “Kıbrıs Günleri” etkinliği için İzmir’e gidiyor.

Hellim, zivaniya, garavolli, köfte, pekmez, peksemet, ciklembikli bitta, bigla, çilek reçeli, gül reçeli, portakal reçeli, alıç reçeli, turunç macunu, patlıcan macunu, ceviz macunu, gül suyu, çiçek suyu, adaçayı, limonata gibi Kıbrıs’a özgü birçok yiyeceğin sergileneceği ve ziyaretçilere ikram edileceği etkinlikte, hellim üretimiyle ilgili workshop da yer alacak.

Ayrıca, samsı, patates köftesi, şeftali kebabı, garavolli, aytotoro çöreği, börek ve molehiya gibi ürünler pişirilerek sunumu yapılacak.

Etkinlikten arta kalan ürünler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halk bakkallarında yer alacak.

İzmir’deki Kıbrıs Günleri’nin ardından Kıbrıs’taki cittaslow belediyeler eylül ayında da yine İzmir’de Terra Madre etkinliğine de katılacak.

CITTASLOW NEDİR?

Türkçe’de “Sakin Şehir” diye anılan Cittaslow hareketi, İtalyanca “citta” (şehir) ve İngilizce “slow” (yavaş) kelimelerinden oluşuyor. 1999 yılında İtalya’nın Tuscany bölgesinde küçük bir kasaba olan Greve in Chianti’nin Belediye Başkanı Paolo Saturnini tarafından başlatılan akım, küreselliğe karşı bir direniş olarak ortaya çıktı. Kentsel dokuyu, yerel özellikleri, zanaatları ve yaşam tarzını korumayı amaçlayan hareket Slow Food hareketinin desteğini sağlayarak kısa zamanda gelişti.

Küreselleşmenin şehirlerin dokusunu ve yaşam tarzını standartlaştırmasını, yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemeyi amaçlayan Cittaslow felsefesi, hayatı zevk alınacak bir hızda yaşamayı savunuyor.

Cittaslow felsefesi, insanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçek bir alternatif olabileceğini anlatıyor.

Cittaslow (sakin şehir) olmak için, çevreci politikalar uygulamak, çevreye en az zarar veren yöntemlerle enerji kaynakları yaratmak, çevre, su, havanın temiz olması, çöplerin ayrıştırılarak toplanması, gürültü kirliliğine karşı önlem alınması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, bisiklet ve yaya yolları yapılması, engellilere ve azınlıklara saygı, yerel ürün üretimi ve kullanımının teşviki, GDO’nun yasaklanması, organik tarımın teşviki, misafirperverlik gibi şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Uluslararası Ağı’na Nisan 2022 itibarıyla 32 ülkeden 282 şehir üye.

Ağın KKTC’den ilk üyesi Kasım 2013’te Yeniboğaziçi Belediyesi olmuştu.

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