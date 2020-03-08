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Kıbrıs’a Özgü Yeni Gen Varyantları Literatüre Girdi…

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Yakın Doğu Üniversitesi Öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İlk Kez “Nadir Hastalıklar Günü” Etkinliği Düzenlendi…
Kıbrıs’a Özgü Yeni Gen Varyantları Literatüre Girdi…

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından, dünya üzerinde yaklaşık 350 milyon kişiyi etkileyen nadir görülen hastalıklara dikkat çekmek amacıyla “Nadir Hastalıklar Günü” sempozyumu düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sempozyuma davetli konuşmacı olarak katılan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Avrupa Biyoteknonoloji Topluluğu Başkanı Prof. Dr. Munis Dündar “Gelişmekte olan ülkelerde nadir hastalıklar” başlıklı seminer verdi.

Yoğun ilgi gören ve Kuzey Kıbrıs’ın çeşitli üniversitelerinden, devlet kuruluşlarından yaklaşık 60 öğretim üyesi, hekim ve öğrencilerin katıldığı Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu’nda, Prof. Dr. Munis Dündar’ın yanında Yakın Doğu Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü ve DESAM Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören de konuşmacı olarak yer aldı. Yakın Doğu Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve DESAM Enstitüsü araştırmacıları Doç. Dr. Umut Fahrioğlu, Doç. Dr. Pınar Tulay ve Araştırma Görevlisi Gülten Tuncel Dereboylu da birer sunum yaptı.

 

Yakın Doğu Üniversitesinin Başarılarını Kutladı…

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Avrupa Biyoteknonoloji Topluluğu’nun Başkanı Prof. Dr. Munis Dündar, sempozyuma davet ile birlikte bilgi ve fikirlerinin paylaşma fırsatı verildiği için Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan’a ve Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörlüğüne içten takdirini belirtti.

Prof. Dr. Dündar, sanat, bilim, teknoloji, spor ile tanınmış ve son zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk elektrikli otomobili gibi endüstriyel ürünü gururla geliştiren bir üniversite yarattıkları için Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Suat Günsel'i tebrik ederek, Kıbrıs'ın ilk elektrikli otomobilinin sadece ülke ekonomisini geliştirmekle kalmayacağını, genç araştırmacılara, mühendislere iş fırsatları yaratmasına yardımcı olduğu için kutladı.

 

“Dünya genelinde 350 milyon kişide nadir hastalık bulunuyor”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan da yaptığı konuşmada, sosyal ve bilimsel açıdan bu anlamlı sempozyumun organizasyonunda emeği geçen Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörlüğü’ne, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Mocan, Dünya genelinde 350 milyon kişiyi, Avrupa'da 2000 kişiden birinde toplam 30.000 kişiyi etkileyen 8 bine yakın nadir hastalık bulunduğunu ve bu hastalıkların % 80’i genetik nedenlere bağlı olup nadir hastalıklara farkındalık yaratabilmek adına Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde Kuzey Kıbrıs’ta ilk defa organize edilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

 

“Kıbrıs’a özgü yeni gen varyantları dünya literatürüne kazandırıldı”

Yakın Doğu Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü ve DESAM Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören de, DESAM bünyesinde 2017 yılından itibaren aktif  bilimsel çalışmalarına devam eden  Nadir Hastalıklar Araştırma Grubu ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesinden birçok anabilim dalından öğretim üyeleriyle birlikte, Kuzey Kıbrıs’ta ultra nadir hastalığa sahip birçok hastalığın tanımlandığını, ayrıca Ada’ya özgü yeni gen varyantlarını da dünya literatürüne kazandırdıklarını belirtti.

Geçtiğimiz yıldan itibaren etkisi bilinmeyen gen ve gen varyantlarının moleküler mekanizmalarının anlaşılması üzerine fonksiyonel çalışmalara başladıklarını vurgulayan Doç. Dr. Ergören, nadir hastalıklara farkındalıkların artması ile ileride sağlık hizmetinde gerçekleşecek yeni açılımlarla Kuzey Kıbrıs’ta da nadir hastalığa sahip olan bireyler için iyileştirici politikalar gerçekleşeceğinden umutlu olduğunu dile getirdi. 

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