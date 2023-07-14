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Kıbrıs’a Seyahat Planı Olanlar Dikkat! Ercan geçici olarak kapanıyor!

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Kıbrıs’a Seyahat Planı Olanlar Dikkat! Ercan Havalimanı’nda Geçici Kapatma yaşanacak.
Kıbrıs’a Seyahat Planı Olanlar Dikkat! Ercan geçici olarak kapanıyor!

Kıbrıs’a seyahat etmeyi planlayan yolculara önemli bir duyuru: Ercan Havalimanı, 20 Temmuz saat 19:15’ten (yerel saat) 21 Temmuz saat 07:00’ye (yerel saat) kadar tüm iniş ve kalkışlara kapalı olacaktır.

Bu durum, belirtilen saatler arasında seyahat etmeyi planlayan misafirleri doğrudan etkileyebilir ve yolculuklarında aksaklıklara sebep olabilir. Dolayısıyla, bu zaman diliminde Ercan Havalimanı üzerinden seyahat planı olan tüm yolcuların, planlarını gözden geçirmeleri ve gerekli düzenlemeleri yapmaları önerilmektedir.

Mağduriyetin önlenmesi ve sorunsuz bir seyahat deneyimi için, belirtilen saatler arasında uçuşları olan misafirlerin bu bilgiye dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.

Yeni Ercan Havalimanı 20 Temmuz’da açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye’yi KKTC’ye KKTC’yi de dünyaya bağlayacak olan başkent Lefkoşa’daki yeni Ercan Havalimanı, 20 Temmuz’da Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete açılacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni Ercan Havalimanıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Test uçuşlarının başarıyla tamamlandığı bilgisini veren Bakan Uraloğlu, “Açılış için artık gün sayıyoruz. İnşallah açılış, Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 20 Temmuz’da yapacağız. 400 milyon Euro yatırım bedelli havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut” diye konuştu.

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