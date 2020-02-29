Kıbrıs'a su taşıyan borulardan biri Antalya'da sahile vurdu

Kıbrıs'a su taşıyan borulardan biri olduğu iddia edilen 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre çapında olan dev plastik boru, Antalya'da sahile vurdu.

Kıbrıs'a su taşıyan borulardan biri olduğu iddia edilen 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre çapında olan dev plastik boru, Antalya'da sahile vurdu.

Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi sahilinde, nereden geldiği bilinmeyen 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre çapında dev plastik boruyu fark eden vatandaşlar, Aksu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Boru, İş makinesiyle kıyıya doğru çekildi.

Sahile vuran borunun Kıbrıs'a su taşıyan borulardan biri olduğu iddia edildi

Bölge halkından Bilgihan İnce, "Mahalle sakinlerimiz sahilde çok büyük bir borunun karaya vurduğunu söyledi. Biz de sahile gittik. Nasıl ve nereden geldiğini bilmiyoruz. Mahalle sakinleri olarak kendi imkanlarımızla kepçe yardımı ile karaya çıkarttık. İlk gören vatandaşlar tarafından Aksu emniyetine bilgi verildi. Denizden her zaman balık çıkardı, bu sefer de 200 metrelik dev boru çıktı" dedi.