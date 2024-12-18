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Kıbrıs’ın 19 Medeniyetlik Mirası “Güzel Sanatlar Kasım Sergisi”nde Canlanıyor

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50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Kasım Sergisi”, Kıbrıs’ın tarihi mirasını sanatla buluşturuyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla açılacak sergi, 19 medeniyetin izlerini yansıtacak.
Kıbrıs’ın 19 Medeniyetlik Mirası “Güzel Sanatlar Kasım Sergisi”nde Canlanıyor

Kıbrıs’ın 19 Medeniyetlik Mirası Sanatla Canlanacak!

50 Eserden Oluşan “Güzel Sanatlar Kasım Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 19 Aralık Perşembe günü Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından özel olarak hazırlanan 50 eseri bir araya getirecek “Güzel Sanatlar Kasım Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, 19 Aralık Perşembe günü Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak. Bu özel sergi, Kıbrıs’ın tarih boyunca ev sahipliği yaptığı 19 medeniyetin eserlerinden izler taşıyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamındaki 467’inci sergisinde; resim, heykel, seramik ve baskı resimlerden oluşan 50 eser sanatseverlerle buluşacak.

25 Aralık’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleşecek.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün: “Her ay, kampüsümüzde üretilen özgün sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz.”

Sanatı, “Hayatımızın her alanına dokunan, dönüştüren ve ilham veren bir güç” olarak tanımlayan Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Sanat, farklı bakış açılarını ve duyguları ifade etmenin evrensel bir yoludur. ‘Güzel Sanatlar Kasım Sergisi’ ile farklı sanat biçimlerine dokunarak yeni ufuklar keşfedeceğiz” dedi.

“Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, her ay kampüsümüzde üretilen özgün sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Sanatın çeşitli yönlerini keşfederek, eserlerin ardındaki hikayeyi keşfetmek için tüm halkımızı sergimize davet ediyoruz” dedi.

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