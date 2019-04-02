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“Kıbrıs’ın batısı casus uçaklarla doldu”

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Kıbrıs’ın batı bölgeleri başta olmak üzere birçok bölgede Türk, ABD ve İsrail casus uçaklarının yoğun faaliyetinin gözlemlendiği iddia edildi.
“Kıbrıs’ın batısı casus uçaklarla doldu”

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ın Batısı Casus Uçağı Doldu” başlığı altında verdiği haberinde, Türk, ABD ve İsrail savaş uçaklarının Pazar günü öğle saatlerinden itibaren özellikle Kıbrıs’ın güney ve güneybatısında yoğun faaliyetlerde bulunduklarını iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin AWACS tipi casus uçağı ile ABD’nin Boeing-A Poseidon casus uçaklarının Pazar günü Kıbrıs’ın batı ve güney batısında uçuşlar gerçekleştirdiğini iddia ederken, İsrail’in ise Gulfstream G500 casus uçağının çok daha yüksek irtifadan uçuş gerçekleştirdiğini iddia etti.

ABD’nin bazı casus uçaklarının geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günleri de yine aynı bölgede uçtuğunu yazan gazete, KDC10 tipi Fransız savaş gemisinin ise Cuma günü Limasol Limanı’na demirlediğini vurguladı.

Haberde, Türkiye’nin A400-M tipi askeri kargo uçağının geçtiğimiz hafta sonu Ercan Havaalanı’na iniş yaptığı da iddia edilirken NATO ve Rusya’nın da Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde tatbikatlar yapacağı belirtildi.

Gazete, Kıbrıs’ın doğu ve güneydoğu bölgelerinin yarından itibaren NATO ve Rusya’nın tatbikatlarına sahne olacağını aktardı ve her iki tatbikat için Rum yönetimi tarafından notam yayınlandığını duyurdu.

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