“Kıbrıs’ın Cevherleri” hayata geçti

Lapta,Güzelyurt–Lefke, Serdarlı,Büyükkonuk’ta çekimleri tamamlanan kısa filmlerin gösterimi de gerçekleştirildi

Etkinliğin açılışında konuşan, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Kıbrıs’ın Cevherleri kısa filmler projesini, Kıbrıs’ta savaş, göç ve ekonomik sıkıntılar karşısında varoluş mücadelesi vererek ayakta kalan,ailesine,gelenek görenek ve kültürüne sahip çıkarak geleceğe taşıyan girişimci kadınların başarıları onore etmek amacıyla hayat verdiklerini belirterek, projenin hayata geçmesine maddi manevi katkı koyan KKTC Telsim/Vodafone ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kavuklu, Lapta, Büyükkonuk, Serdarlı, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinin kısa filmlerinin ardından , projenin başka bölgelere de yayılarak devam edeceğini söyledi.

KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da , GİKAD ile Kıbrıslı Türkler’in bellğinin geleceğe taşınmasına katkı yapacak, böyle anlamlı bir projeye hayat vermekten onur duyduklarını belirtti.

Azerbaycan Qadın Sahibkarlığı’nın İnkişafı Assosiasiyası Başkanı Sakina Babayeva, da milli birlik bütünlük ve beraberliğini koruyacak, geliştirecek ilişkilerve işbirlikleri geliştirmenin önemine vurgu yaparak, burada geliştirecekleri işbirliklerinin KKTC’nin Azerbaycan tarafından resmen tanınmasına vesile olacağına inanç belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı olarak toplumda kadının yerini daha ileri noktalara taşımak,kadın emeğini ekonomiye kazandırmak,kadın girişimcileri desteklemeye,kadına yönelik şiddet ve ayırımcılığı önlemek amacıyoa yaptıkları çalışmalara değindi.

Taçoy, kısa bir süre içinde, Başbakanlık ile ortak bir projeyle Lefkoşa’da kadın Sığınma Evi-nin hayata geçeceğini söyledi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, GİKAD ve KKTC Telsim’i projeden dolayı kutlayarak, KKTC’nin cevherleri olan kadınların ülkeye ve dünyaya tanıtımasının önemine vurgu yaptı.

Üretmeden var olmanın mümkün olamayacağını ,Kıbrıs Türk Halkı’nın , üreterek ,topraklarına sahip çıkarak adada varlığını sürdüreceğini söyleyen Töre, “daha fazla üretecek, daha fazla sahipleneceğiz.Bu toprakları canımızla kanımızla vatan yaptık, ancak alın terimizi dökmezsek var olamayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Kıbrıs’ın cevherleri projesine hayat veren GİKAD ve KKTC Telsim-Vodafone kutlayarak, Kıbrıslı Türk Kadınının , birçok farklı alanda,üreterek başarılı işlere imza attığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan heyetiyle GİKAD’ın kuracağı ilişkilerle iki ülke arasında bağların güçleneceğine inanç da belirterek,bazı siyasi engeller olsa da ,Azerbaycan ve KKTC’nin gönüllerinin bir olduğunu söyledi.

Tatar, aynı soy ve milletten gelen Türk Dünyası’nın,gönül birliği içinde, milli değerlerine sahip çıkarak varlığını birlik ve beraberlik içinde sürdüreceğini vurguladı.