“Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı” Mağusalı Okurlarla Buluşacak

Mağusa Kaleiçi'nde Buğday Cafe'de gerçekleşecek etkinlikte, yayınevi yetkililerinin ve yazarın kitabın içeriği ve hazırlanma süreci ile ilgili sunumları yer alacak. Ayrıca dileyen okurlar yazara soru sorma ve kitap alarak imzalatma imkânı da bulacaklar.

Khora Yayınları’nın 85. kitabı olarak çıkan “Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı” , Türkiye’de de eş zamanlı olarak Kalkedon Yayınları tarafından okurlara sunuldu.



1878 ve 1960 yılları arasındaki dönemi inceleyen kitap, 1878’de ada yönetiminin değişmesinden sonra Batı sömürgeciliğiyle karşılaşan Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları dönüşümleri, beden politikaları, kimlik, kolonyalizm gibi farklı konular üzerinden irdelemekte.



İngiliz arşivlerinden ilk defa kamusal alana çıkarılan bazı belgelere de yer veren kitap, Batı Kolonyal mentalitesini irdelerken, sömürgeciliğin adaya ve özellikle Kıbrıslı Türklere olan kalıcı etkilerine de yoğunlaşıyor. Ayrıca, iki dünya savaşının yaşandığı bu “uzun” yüzyılda, Kıbrıs’ın dünyadaki küresel gelişmelerden nasıl etkilendiği açıklanıyor.



20 Kasım Cumartesi saat 15.00’te Mağusa Kaleiçi'nde Buğday Cafe'de gerçekleşecek etkinliğe Kıbrıs tarihine ilgi duyan tüm kitap severler davet edildi.