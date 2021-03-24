  • BIST 1.384
  • Altın 444,933
  • Dolar 7,9953
  • Euro 9,4490
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka

“Kıbrıs’ın Geleceği” seminerlerinin üçüncüsü bu akşam yapılıyor

» »
“Kıbrıs’ın Geleceği” seminerlerinin üçüncüsü   bu akşam yapılıyor.
“Kıbrıs’ın Geleceği” seminerlerinin üçüncüsü bu akşam yapılıyor

“Kıbrıs’ın Geleceği” seminerlerinin üçüncüsü   bu akşam yapılıyor.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği tarafından düzenlenen seminer, London School of Economics Türk Düşünce Kuruluşu Circle Foundation iş birliğinde ve Birleşik Krallık eski bakanlarından Brooks Newmark ev sahipliğinde çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Siyasiler, hukukçular ve akademisyenlerin yanı sıra, çeşitli konuşmacıların da yer alacağı seminere, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun da katılıp bir konuşma yapacak.

“Zoom” üzerinden gerçekleştirilecek etkinlikte, “yaklaşmakta olan Kıbrıs toplantıları, çözüm olasılıkları, 5+1 konferansı” konuşulacak ve seyircilerin sorularına yanıt verilecek. Etkinlik simültane tercüme ile bu akşam Kıbrıs saatiyle 21:00’de BRT’1 ve BRT’nin Facebook sayfalarından yayınlanacak. 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaymakamlıkta pozitif vaka!24 Mart 2021 Çarşamba 09:13
  • İşte bugün açılan sektörler!24 Mart 2021 Çarşamba 09:09
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Mart 2021 )24 Mart 2021 Çarşamba 08:59
  • Minik Emine'den haber var!24 Mart 2021 Çarşamba 08:57
  • Taner Ulutaş yazdı... UBP ve YDP’de yaşananlar ile Erken Seçim!..24 Mart 2021 Çarşamba 08:02
  • Sucuoğlu:“Bizim gönlümüzden geçen kurultayın biran evvel yapılmasıdır."23 Mart 2021 Salı 22:16
  • Pandemi Hastanesin'de bir hastaya trakeotomi yapıldı23 Mart 2021 Salı 21:45
  • 7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka23 Mart 2021 Salı 19:54
  • 7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka23 Mart 2021 Salı 19:52
  • Cumhurbaşkanı Tatar, sporcu Birkan Uzun’u kabul etti23 Mart 2021 Salı 19:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti