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“Kıbrıs’ın Geleceği” seminerlerinin üçüncüsü yarın yapılıyor

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“Kıbrıs’ın Geleceği” seminerlerinin üçüncüsü yarın yapılıyor.
“Kıbrıs’ın Geleceği” seminerlerinin üçüncüsü yarın yapılıyor

“Kıbrıs’ın Geleceği” seminerlerinin üçüncüsü yarın yapılıyor.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği tarafından düzenlenen seminer, London School of Economics Türk Düşünce Kuruluşu Circle Foundation iş birliğinde ve Birleşik Krallık eski bakanlarından Brooks Newmark ev sahipliğinde çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Siyasiler, hukukçular ve akademisyenlerin yanı sıra, çeşitli konuşmacıların da yer alacağı seminere, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun da katılıp bir konuşma yapacak. “Zoom” üzerinden gerçekleştirilecek etkinlikte, “yaklaşmakta olan Kıbrıs toplantıları, çözüm olasılıkları, 5+1 konferansı” konuşulacak ve seyircilerin sorularına yanıt verilecek.

 Etkinlik simültane tercüme ile yarın akşam Kıbrıs saatiyle 21:00’de BRT’1 ve BRT’nin Facebook sayfalarından yayınlanacak. 

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