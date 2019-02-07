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Kıbrıs’ın Gelecek Nesillere Aktarılacak En Büyük Kapasiteli İbadet Merkezi…

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2020 Yılı 15 Kasımında Bitmesi Programlanan Dr. Suat Günsel Camii’nin 62 Adet Kubbe Ve 6 Minaresinde Kullanılacak Malzemenin Kıbrıs Türk Toplumu Tarafından Belirlenmesi İçin Anket Çalışması Yapılıyor…
Kıbrıs’ın Gelecek Nesillere Aktarılacak En Büyük Kapasiteli İbadet Merkezi…

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde 2013 yılında temelleri atılan ve 2020 yılının 15 Kasım tarihinde bitirilmesi planlanan Dr. Suat Günsel Camii’nin tamamlanmak üzere olan Kubbe ve Minarelerinde kullanılacak malzemenin belirlenmesi için anket çalışması başlatıldı.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesinin kendi mimar ve mühendisleri tarafından, Osmanlı Mimarisinden esinlenerek Yakın Doğu felsefesi ile bütünleştirilerek tasarlanan Dr. Suat Günsel Camii’nin 62 kubbe ve 6 minaresinde kullanılacak olan kaplama malzemesi ile ilgili olarak online sistem üzerinden Kıbrıs Türk toplumundan görüş alınacağı belirtildi.

 

Açıklamada, dış yüzeyi ülkemizin kendine özgü beyaz taşı ile kaplanacak olan ve tüm cam yüzeyleri vitray desenlerle donatılacak olan caminin kubbe ve minarelerinde kullanılacak kaplama malzemelerin belirlenmesi için anket çalışması başlatıldığı kaydedildi. Online sistem üzerinden yapılacak anket çalışmasında, Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden Dr. Suat Günsel Camii ile ilgili sorular sorulacak. Katılımcılara sorulacak sorulardan biri de “Dr. Suat Günsel Camii de yer alacak olan 62 adet kubbe ve 6 minarenin hangi tür malzeme ile kaplanmasını istersiniz?” sorusu olacak.

 

Kıbrıs’ın Gelecek Nesillere Aktarılacak En Büyük Kapasiteli İbadet Merkezi…

Toplam 10,000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kıbrıs’ın en yüksek kapasiteli camii unvanına sahip olacak olan Dr. Suat Günsel Camii, 36,80 metre yüksekliği ve 23,80 metre çapında Kıbrıs’ın en büyük cüsseli ana kubbesi ile daha küçük çaplarda 61 adet kubbe ile çevreleniyor. Camii kısmında 27 adet kubbe 9 adet yarı kubbe, Revak bölümünde ise 26 adet kubbe bulunuyor. Kubbelerde kurşun veya altın rengi paslanmaz çelik krom kaplama kullanıldı. Toplamda 6 minaresi bulunan caminin; 4 minaresi 76.20 metre yüksekliğinde 3 şerefeli, 2 minaresi de 56.45 metre yüksekliğinde 2 şerefelidir.

 

Üniversite Web Sayfasından Ankete Katılım Yapılabiliyor…

Dr. Suat Günsel Camii’nin 62 kubbe ve 6 minaresinde kullanılacak olan kaplama malzemesinin belirlenmesi için Yakın Doğu Üniversitesi web sayfası (https://neu.edu.tr) üzerinden başlatılan ankete katılarak katkı konabileceği belirtildi.

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