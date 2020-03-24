Kıbrıs'ın Genelinde 156 Covid-19 Vakası Var

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı toplam 156 oldu.

Güneyde 21, kuzeyde 2 yeni kişinin coronavirüs (COVID -19) testi pozitif çıktı.

Adanın güneyinde bugüne kadar 116 vaka ortaya çıkarken, 8 vakanın da iyileştiği ve taburcu olma aşamasına geldiği açıklandı; kuzeydeki rakam ise 40 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan bir kişiye yapılan testin sonucunun da pozitif çıktığını açıkladı.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.