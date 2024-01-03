Kıbrıs'ın gözü Adıyaman'da: 'İsias Otel' davası başladı

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'nin yıkılmasıyla ilgili dava başladı. 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 5'i tutuklu 11 sanık, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına ne

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'nin yıkılmasıyla ilgili dava başladı. 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 5'i tutuklu 11 sanık, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla suçlanıyor.

Davanın 5'i tutuklu 11 sanığı, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla suçlanıyor.

İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin kabulü ardından ilk dava Türkiye saatiyle bugün saat 09.00’da (Kıbrıs saatiyle 08.00’de) başladı.

Duruşmada ilk olarak video konferansla sanıkların kimlik tespiti yapıldı.

Başbakan Ünal Üstel’in müşteki olduğu davaları başta adalet arayışında olan aileler olmak üzere KKTC’den kalabalık bir heyet izliyor.

HALUK LEVENT DE DESTEK VERMEK İÇİN MAHKEMEYE GELDİ

Deprem sonrası başlattığı yardım kampanyalarıyla ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne desteğiyle bilinen ünlü sanatçı Haluk Levent de destek vermek için mahkemeye geldi.

Aileler, duruşma öncesinde pankartlar açarak adalet isteklerini vurguladı.

Duruşma öncesinde Başbakan Ünal Üstel ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya basın açıklaması yapmıştı.