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Kıbrıs'ın güneyi, 2019 yılında gelen turist sayısının yüzde 75’ine ulaştı

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Kıbrıs'ın güneyi, 2019 yılında gelen turist sayısının yüzde 75’ine ulaştı. Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios, bu durumun hiç de kötü olmadığını belirtti.
Kıbrıs'ın güneyi, 2019 yılında gelen turist sayısının yüzde 75’ine ulaştı

Kıbrıs Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios, Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 2019 yılının yüzde 75’ine ulaştığını, mevcut ortam göz önüne alındığında ise bu durumun “hiç de kötü olmadığını” açıkladı.

Politis ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios’un konuya ilişkin açıklamasında, 2019 yılında 4 milyon turistle mükemmel bir sezon geçirildiğini ancak Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının turist sayısında düşüşe sebebiyet verdiğini belirtti.

"2019'DA GELEN TURİST SAYISININ YÜZDE 75'İNE ULAŞILDI"

Perdios, savaş sebebiyle bu yıl Rusya’dan 800 bin turist kaybı yaşandığını vugularken tüm bu zorluklara karşın doğru stratejiyle şu ana kadar 2019 yılında gelen turist sayısının yüzde 75’ine ulaştıklarını da sözlerine ekledi.

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