Kıbrıs'ın güneyi Cenevre konusunda umutsuz

Rumların, Cenvre’de yapılacak olan görüşmelerden umutsuz olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, “ALPHA Kıbrıs” televizyon kanalında dün akşam yayınlanan ankete göre, Rumların yalnızca yüzde 2,6’sının, Kıbrıs sorununun Cenevre’de çözülebileceğini düşündüğünü; yüzde 29,2’sinin ise, çözüm yolunda olumlu adımlar atılabileceğine inandığını yazdı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 44,7’si, Cenevre görüşmelerinin müzakerelerde yeni bir engel oluşturacağı yönünde görüş beyan ederken, yüzde 15,7’lik kesim de, görüşmelerin tamamen kopacağını düşünüyor.

Gazete, ankete göre Rumların yüzde 61,2’sinin federal çözümden yana olduğunu; yüzde 29,1’inin ise mevcut düzenin devam etmesini istediğini yazdı.

Federal çözümü desteklediğini belirten katılımcıların partisel yönelimleri de irdelendi. Buna göre, yüzde 81,3’lük kesimin son yerel seçimde AKEL’i, yüzde 77,2’lik kesimin DİSİ’yi, yüzde 55,6’lık kesimin DİKO’yu, yüzde 37,3’lük kesimin ise diğer partileri desteklediği görüldü.

Ankette, 45 yaş üstü katılımcıların yüzde 66,8’inin federal çözümden yana olduğu gözlemlenirken, 45 yaş altı katılımcılarda bu oranın yüzde 50,6’ya düştüğü kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 95,6’sı, Türk askerinin adadan tamamen çekilmesi gerektiği yönünde görüş belirtirken, yüzde 74,6’sı da, çözüm durumunda garantörleri istemiyor.

Katılımcıların yüzde 66,1’i, müzakerelerin gidişatıyla ilgili bilgilendirmeden memnun olduklarını; yüzde 83,6’sı da Yunan Hükümeti’nin Türk askerinin adadan ayrılması ve garantilerin kaldırılmasıyla ilgili tutumundan hoşnut olduklarını belirtti.

Haberde, anketin “MARC A.E. şirketi tarafından, 2-4 Ocak tarihleri arasında, Güney Kıbrıs genelinde 720 evin telefonla aranmasıyla yapıldığı da kaydedildi.