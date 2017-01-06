 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.645
  • Altın 137,017
  • Dolar 3,6167
  • Euro 3,8341
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

Kıbrıs'ın güneyi Cenevre konusunda umutsuz

»
Kıbrıs'ın güneyi Cenevre konusunda umutsuz
Rumların, Cenvre’de yapılacak olan görüşmelerden umutsuz olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, “ALPHA Kıbrıs” televizyon kanalında dün akşam yayınlanan ankete göre, Rumların yalnızca yüzde 2,6’sının, Kıbrıs sorununun Cenevre’de çözülebileceğini düşündüğünü; yüzde 29,2’sinin ise, çözüm yolunda olumlu adımlar atılabileceğine inandığını yazdı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 44,7’si, Cenevre görüşmelerinin müzakerelerde yeni bir engel oluşturacağı yönünde görüş beyan ederken, yüzde 15,7’lik kesim de, görüşmelerin tamamen kopacağını düşünüyor.

Gazete, ankete göre Rumların yüzde 61,2’sinin federal çözümden yana olduğunu; yüzde 29,1’inin ise mevcut düzenin devam etmesini istediğini yazdı.

Federal çözümü desteklediğini belirten katılımcıların partisel yönelimleri de irdelendi. Buna göre, yüzde 81,3’lük kesimin son yerel seçimde AKEL’i, yüzde 77,2’lik kesimin DİSİ’yi, yüzde 55,6’lık kesimin DİKO’yu, yüzde 37,3’lük kesimin ise diğer partileri desteklediği görüldü.

Ankette, 45 yaş üstü katılımcıların yüzde 66,8’inin federal çözümden yana olduğu gözlemlenirken, 45 yaş altı katılımcılarda bu oranın yüzde 50,6’ya düştüğü kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 95,6’sı, Türk askerinin adadan tamamen çekilmesi gerektiği yönünde görüş belirtirken, yüzde 74,6’sı da, çözüm durumunda garantörleri istemiyor.

Katılımcıların yüzde 66,1’i, müzakerelerin gidişatıyla ilgili bilgilendirmeden memnun olduklarını; yüzde 83,6’sı da Yunan Hükümeti’nin Türk askerinin adadan ayrılması ve garantilerin kaldırılmasıyla ilgili tutumundan hoşnut olduklarını belirtti.

Haberde, anketin “MARC A.E. şirketi tarafından, 2-4 Ocak tarihleri arasında, Güney Kıbrıs genelinde 720 evin telefonla aranmasıyla yapıldığı da kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rumlar Akçay’da ayin yapacak06 Ocak 2017 Cuma 11:34
  • Barbaros Şansal konusunda AB’nin müdahalesi istendi05 Ocak 2017 Perşembe 16:49
  • Bir yılda 10,5 milyon Euro’luk harcama05 Ocak 2017 Perşembe 16:48
  • Anastasiadis Sen Sinod Meclisi’ni bilgilendirdi05 Ocak 2017 Perşembe 16:48
  • Anastasiadis: “konferans beşli olacak”05 Ocak 2017 Perşembe 16:47
  • DAÜ’nün dünya listesinde yer almasına tepki gösterdiler05 Ocak 2017 Perşembe 16:46
  • Güney Kıbrıs’ta altın üretimi planı05 Ocak 2017 Perşembe 16:45
  • Otel müdürünü kaçırıp dövdüler!04 Ocak 2017 Çarşamba 12:51
  • “Garantörler meydanda”04 Ocak 2017 Çarşamba 11:46
  • “Köfünye Mülteci Kabul Merkezi sorunlarla boğuşuyor”04 Ocak 2017 Çarşamba 11:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti