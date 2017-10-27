Kıbrıs'ın güneyinde Browder konusu gündemden düşmüyor

Gazprom şirketinin hisselerini satın alan ve akabinde vergi kaçırmakla suçlanan Amerikalı işadamı Bill Browder’le ilgili verilerin, Güney Kıbrıs tarafından Rus savcılara verilmesinin reddedilmesiyle ortaya çıkan sorunun gündemde kalmaya devam ettiği belir

Alithia gazetesi, İngiliz basını (Times gazetesi) ve milletvekillerinin, bu konudan faydalanarak, kendilerini “Avrupa’nın kötü çocuğu” olarak gösterme girişiminde bulunduğunu yazdı.

Gazete, Times gazetesinde yer alan habere dayanarak, İngiliz İşçi Partisi milletvekili John Austin’in, İngiltere Maliye Bakanlığı’ndan, Güney Kıbrıs’ı, “kara para aklama olaylarının göğüslenmesine ilişkin AB kurallarına ve tüzüklerine uymayan ülke olarak” nitelendirmesini talep ettiğini belirtti.

İngiliz milletvekilinin, bu konuda, ülkesinin maliye bakanlığına mektup gönderdiğini ve mektubunda, Güney Kıbrıs’ın Browder ile ilgili suçlamalar konusunda yeterli araştırmayı yapmadığını savunduğunu belirten gazete, İngiliz milletvekilinin mektubunda ayrıca “Rus makamlarının, Browder aleyhine yaptıkları vergi kaçakçılığına ilişkin kovuşturmada, Güney Kıbrıs-Moskova işbirliğine de atıfta bulunduğunu yazdı.

Gazete, Times gazetesinin, İngiltere Maliye Bakanlığı’nın, söz konusu milletvekilinin, gündeme getirdiği bu konuyu inceleyeceğini, Aralık ayında yapılacak olan Avrupa Dolandırıcılığa Karşı Mücadele Birimi toplantısında İngiltere tarafından gündeme getirilebileceğinden söz ettiğini de yazdı.