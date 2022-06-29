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Kıbrıs’ın güneyinde çocuklarda koronavirüs vakaları arttı

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Kıbrıs’ın güneyindeki koronavirüs vakaları artış gösterdi. Yetkililer, “Son günlerde çocuklarda koronavirüs başvurularında artış oldu. Günde ortalama iki ila üç çocuk, hastaneye başvuruyor” dedi.
Kıbrıs’ın güneyinde çocuklarda koronavirüs vakaları arttı

Koranavirüs vakaları yeniden tırmanışa geçti.  Kıbrıs’ın güneyinde çocuklarda Koronavirüs vakaları arttı. Lefkoşa’nın güneyindeki  Makarios Hastanesi’ne son günlerde çok sayıda çocuk Koronavirüs tanısıyla hasta yatırıldı.

"ÇOCUKLARDA CİDDİ BİR ARTIŞ GÖZLEMLENDİ"

Hastane Pediatri Bölümü yetkilileri, tüm kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılması sonrası, son birkaç günde, Koronavirüslü çocuklarda ciddi bir artış gözlemlendiğini söyledi. Omicron'un mutasyonunun, çocukları da olumsuz etkilemekte olduğuna işaret eden yetkililer, “Son günlerde çocuklarda Koronavirüs başvurularında artış oldu. Günde ortalama iki ila üç çocuk, hastaneye başvuruyor” dedi.

 

Kaynak : Kıbrıs Postası

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