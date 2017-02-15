Kıbrıs'ın güneyinde garantilerle ilgili iki toplumlu etkinlik

Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumların, yabancı büyükelçilerin katılımıyla, güvenlik ve garantilerle ilgili bir etkinlik düzenlediği belirtildi.

Alithia gazetesi, Pazartesi günkü etkinliğin “Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar Güvenliğimizi Tartışıyoruz” ismi altında yapıldığını yazdı.

Etkinlikte, Slovakya, İrlanda, İran, Ukrayna, Gürcistan, Mısır, Lübnan, Fransa ve Küba büyükelçilerinin yanı sıra DİSİ, AKEL, DİKO ve EDEK temsilcilerinin de yer aldığını yazan gazete, etkinlik sırasında Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi’nin,“Güvenlik İçin Diyalog Girişimi” adlı çalışma sonuçlarının sunumunun da yapıldığını belirtti.

Habere göre araştırma sonuçlarına ilişkin sunum ise SeeD Araştırmacıları İlke Dağlı, Yorgos Kendas ve Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi Müdürü Aleksandros Lordos tarafından yapıldı.

Gazete söz konusu araştırmanın geçtiğimiz Ekim ayında başladığını ve devam ettiğini bununla birlikte araştırma sonuçlarının, Kıbrıs konferansı sırasında Cenevre’de, iki lider ile BM’ye de sunulduğunu anımsattı.