Kıbrıs'ın güneyinde işsizlik oranı %11

Alithia gazetesi Eurostat verileri temelinde mevsimsel düzeltmelere göre, 2017 Nisan ayındaki işsizlik oranının yüzde 11.3 iken 2017 Mayıs ayında yüzde 11 olduğunu kaydetti.
Habere göre 2016 Mayıs ayında ise işsizlik oranı yüzde 12.8 idi.
Alithia gazetesi Eurostat verileri temelinde mevsimsel düzeltmelere göre, 2017 Nisan ayındaki işsizlik oranının yüzde 11.3 iken 2017 Mayıs ayında yüzde 11 olduğunu kaydetti.
Habere göre 2016 Mayıs ayında ise işsizlik oranı yüzde 12.8 idi.
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