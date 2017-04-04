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Kıbrıs'ın güneyinde işsizlik oranında düşüş

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Kıbrıs'ın güneyinde işsizlik oranında düşüş
Güney Kıbrıs’ta Şubat ayında düşen işsizlik oranının AB ülkelerinde en yüksek oran olduğu bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Eurostat verilerine göre Şubat ayında Güney Kıbrıs’ta işsizlik oranının yüzde 12,9 olarak kaydedildiğini, bu oranın Ocak ayında 13,1 ve geçen yılın Şubat ayında ise 13,4 olduğunu yazdı.

Gazete, işsizlik oranında ufak bir düşüş gerçekleşmesine karşın AB’nin en yüksek üçüncü işsizlik oranı olduğunun da altını çizdi.

Öte yandan, gazete, bir diğer haberinde, 2011-2016 yılları arasındaki beş yıllık dönemde işsizlik ödeneği olarak toplam 673 milyon 600 bin Euro ödendiğini belirtti.

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