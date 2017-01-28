Kıbrıs'ın güneyinde mevduatlar arttı, yabancı mevduatlar kaçtı

Rum Merkez Bankası’nın dün açıkladığı verilere göre Rumların mevduatlarında artış meydana geldi.

Haravgi gazetesi, Rum Merkez Bankası’nın verilerine dayandırdığı haberinde, Kasım 2016’da 48 milyon 998 bin Euro olan mevduat tutarının, Aralık 2016’da 49 milyon 9 bin Euro’ya çıktığını yazdı. Gazete Aralık 2015’teki mevduat miktarının ise 45 milyon 968 bin olduğunu anımsattı.

Mevduatlardaki artışın, 36 milyon 529 Euro’ya ulaşan yerli halkın mevduatlarından kaynaklandığına işaret eden gazete, yerli halk mevduatının Aralık 2015’te 32 milyon 868 bin Euro, Kasım 2016’da 36 milyon 360 bin şeklinde olduğunu belirtti.

Gazete, Euro bölgesinin diğer ülkelerinden olan vatandaşların mevduatlarının ise Aralık 2015’te 2.734 milyon Euro ve Kasım 2016 ’da 3.159 milyon Euro, Aralık 2016’da ise 3.259 milyon Euro’ya ulaştığını yazdı.

Habere göre, üçüncü ülkelerden olan vatandaşların mevduatında ise Kasım 2015’ye göre, Aralık 2016’da azalma gözlemlendi. Buna göre, Aralık 2015’te, 10.366 milyon Euro ve Kasım 2016’da ise 9.439 milyon Euro olan üçüncü ülke vatandaşların mevduat miktarı Aralık 2016’da 9.221 milyon Euro olarak belirlendi.

Habere göre yerli halkın toplam kredi miktarı 45. 191 milyon Euro iken Euro bölgesi ülkelerin vatandaşlarının kredi miktarı 2.704 milyon Euro, üçüncü ülke vatandaşlarının ise 7. 287 milyon Euro.