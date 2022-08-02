Kıbrıs'ın güneyinde orman yangını riski 'kırmızı alarm' seviyesinde

Kıbrıs'ın güneyinde Orman Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün orman yangınlarının çıkma ve yayılma riski "kırmızı alarm" seviyesinde olacak.

Açıklamada, izinsiz ateş yakmanın yasak olduğu ve 2012 tarihli Orman Yasası'na göre 10 yıla kadar hapis veya 50 bin Euro'ya kadar para cezası veya her iki ceza birlikte ve 1988 Kırsal Kesimlerde Yangınların Önlemesi Yasası'na göre ise beş yıla kadar hapis veya 20 bin Euro'ya kadar para cezası veya her iki ceza ile birlikte cezalandırılabilecek bir suç teşkil ettiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada ayrıca, ateşli pikniğe yalnızca piknik alanlarındaki mangallarda izin verildiği, buna ek olarak, halk özellikle geziler sırasında dikkatli olmaya ve zımpara, oksijen kaynağı ve elektrik kaynağı gibi ısı, kıvılcım veya alev üreten alet veya tarım makinelerinin kullanılması gibi yangına neden olabilecek eylem ve faaliyetlerden tamamen kaçınmaya davet edildi.

Duman veya yangın görülmesi durumunda derhal 1407'yi (Orman Dairesi) veya 112'yi (İtfaiye) aranması çağrısı yapıldı.