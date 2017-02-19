Kıbrıs'ın güneyinde seçim hazırlıkları başladı

Güney Kıbrıs’ta Başkanlık seçiminin ilk turunun büyük ihtimalle 18 Şubat 2018’de gerçekleştirileceği ve partilerin seçim hazırlıklarına başladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, müzakereler devam etse de, Kıbrıs sorununun doğrudan çözülmesinin artık oldukça zor olduğunu ve Başkanlık seçiminin olağan şekilde gerçekleşeceğini yazdı.

Gazete, Rum siyasi partilerin bu argümana dayanarak, kağıt üzerinde strateji belirleme çalışmalarına başladıklarını ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yeniden aday olup olmayacağı konusunun henüz belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

DİSİ cephesinde, henüz kimsenin parti içinden çıkacak adayla ilgilenmediğini; bunun yerine Anastasiadis ile karşı karşıya gelecek diğer adaylarla meşgul olduğunu belirten gazete, AKEL’in ise üç senaryo üzerinde çalıştığını yazdı.

Gazete, AKEL’in senaryolarının, Başkan Andros Kiprianu’yu aday gösterme, AKEL’li olup toplum tarafından destek gören herhangi bir teknokratı aday gösterme veya merkez partiler bölgesinden aday gösterilecek, parti başkanı olmayan birisinin desteklenmesi üzerine olduğunu kaydetti.

Gazete “merkez” diye nitelendirdiği partiler DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı ve Dayanışma Hareketi’nin ne yapacağı konusundaki ilginin büyük olduğunu belirterek, DİKO’nun ortak aday belirlenmesi gerektiği görüşünde olduğunu, ancak bunun çok zor olduğunu ve Başkan Nikolas Papadopulos’un yüzde 99 olasılıkla DİKO’dan aday gösterileceğini; EDEK’ten de sözlü olarak destek aldığını yazdı.

Vatandaşlar İttifakı’ndan Başkan Yorgos Lillikas’ın, 2013’teki seçimde ikinci tura çok yaklaşması göz önünde bulundurulduğunda, bir kez daha aday olmasının olası olduğunu kaydeden gazete, Lillikas’ın geçtiğimiz günlerde destek istemek maksadıyla AKEL’in kapısını çaldığını; ancak bu durumun gerek AKEL, gerekse Vatandaşlar İttifakı içerisinde tepkilere neden olduğunu belirtti.

Haberde, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un da, daha önceki röportajlarında, aday olacağını açıkladığı ifade edildi.