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Kıbrıs'ın güneyinde, sol hareket için yeni soluk

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Kıbrıs'ın güneyinde, sol hareket için yeni soluk
Güney Kıbrıs’ta, “Birleşik Sol” isimli yeni bir hareketin kurulduğu belirtildi.

Politis gazetesi, “Birleşik Sol” isimli yeni hareketin kurulmasına ilişkin açıklamada, “çalışan sınıf, AKEL partisinin dostları ve basit üyelerinin, yeni bir sol hareketinin kurulmasına karar verdiği” belirtildiğini aktardı. Gazete, açıklamada, “bu hareketin kurulmasının, AKEL liderliğinin, uzun yıllar Kıbrıs’a ve halkına hizmet eden bu tarihi partiyi daraltma ve yıkıma sürüklemesi nedeniyle zorunluluk olarak görüldüğünün” kaydedildiğini yazdı.

Habere göre yeni hareket açıklamasında ayrıca, AKEL liderliği, Rum lider Anastasiadis’in ikinci kez seçilmesine yön vermekle suçlanırken; bu nedenden dolayı  liderlikten hiç kimsenin adaylığı kabul etmediği de belirtti. 

Birleşik Sol Hareketi, uluslararası hukuktan sapılmaksızın iki toplumlu iki bölgeli federal çözüme destek verirken müdahale haklarının kaldırılmasını ve yabancı askerlerin çekilmesini de talep ediyor.

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