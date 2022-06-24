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Kıbrıs!ın Güneyinde yangın!

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Baf bölgesinde yangın çıktı
Kıbrıs!ın Güneyinde yangın!

Baf’a bağlı Fasula köyünde bu sabah ulaşımı zor olan bir bölgede yangın çıktığı belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, yangın söndürme çalışmalarına karadan ve havadan müdahale edilirken çalışmalara Rum Orman Dairesi’ne ait 2 uçak da katılıyor.

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