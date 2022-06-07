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Kıbrıs'ın güneyindeki Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yanıt

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Kıbrıs'ın güneyindeki Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yanıt geldi.
Kıbrıs'ın güneyindeki Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yanıt

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında “bu kez de Agapinor tatbikatının gerçekleştirilmesi sebebiyle, başka şeylerin yanı sıra, gerçekliğin çarpıtılması ve bölgede gerginlik yaratma hedefine sahip olan Türk söylemlerinin keskinleşmesinden duyduğu hayal kırıklığını ifade ettiği” aktarıldı.

 

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığının, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen “Agapinor 2022” tatbikatına gösterdiği tepkiye, dün yanıt verdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında “bu kez de Agapinor tatbikatının gerçekleştirilmesi sebebiyle, başka şeylerin yanı sıra, gerçekliğin çarpıtılması ve bölgede gerginlik yaratma hedefine sahip olan Türk söylemlerinin keskinleşmesinden duyduğu hayal kırıklığını ifade ettiği” aktarıldı.

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, egemen bir devlet olarak, savunma ve güvenlik boyutları dâhil olmak üzere, geniş bir yelpazede, bölge devletleriyle işbirliklerini güçlendirerek, egemenlik haklarını kullanmaya ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini” savundu.

Açıklamada “sanal senaryolara dayanan bu tarz tatbikatların amacının, Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, ikili ve bölgesel işbirliklerinin güçlendirilmesi aynı zamanda Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrar koşulları yaratılması olduğu” da iddia edildi.

Açıklamanın sonunda, bu tatbikatların “herhangi bir komşu ülkenin dışlanmadığı ve herhangi bir komşu ülkeye karşı olmayan, kapsayıcılık ilkesine göre düzenlenen işbirlikleri olduğu” da ileri sürüldü.

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