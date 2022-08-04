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Kıbrıs'ın güneyindeki maymun çiçeği vakasının sağlık durumu iyi

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Kıbrıs'ın güneyinde belirlenen maymun çiçeği vakasının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi
Kıbrıs'ın güneyindeki maymun çiçeği vakasının sağlık durumu iyi

Kıbrıs'ın güneyindeki ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği 40 yaşındaki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı İletişim Danışmanı Konstantinos Athanasios’un açıklamasına dayanarak 40 yaşındaki erkek hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ayrıca yakın temas ettiği kişilerin de tespit edildiğini  yazdı.

40 yaşındaki hastanın, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde özel tasarlanmış bir odada tedavi gördüğünü yazan gazete, bahse konu hastanın seyahat geçmişi de bulunduğunu anımsattı. Habere göre 40 yaşındaki hastanın, yakın temaslılarına, semptom gösterme ihtimaline karşı kendi kendilerini takip etmeleri talimatı da verildi.

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