Kıbrıs’ın güneyinden çalınan araçlar KKTC’ye gelmeye devam ediyor

14.6.19 tarihinde Gazimağusa polis müdürlüğü adli şubeye gelen GKRY de sakin Formula rent a car şirketi sahibi Roje Al Hachem yaptığı şikayette NBA 694 plaka no’lu üstü açık W/Vagen golf marka kiralık aracının 18-22.4.19 tarihlerini kapsayan dönem için zanlı 1 Y.Y.A. K’a kiraladığını, geri getirmediğini, başka bir araç ile ilgili tutuklandığını duyması üzerine polise müracaat etmek için geldiğini belirterek zanlı 1 aleyhine şikayetçi oldu.

Aynı gün alınan bilgi ışığında Yeni Boğaziçi köyünde sakin zanlı 2 A.T sanayi bölgesindeki iş yerinde tespit edilerek sorgulandı. Zanlı 2 A. T verdiği bilgide bahse konu aracı Nisan 19 ayı içerisinde ismini bilmediği ve tanımadığı bir şahıstan 5600 TL ye satın aldığını iddia etti. Konu araç iş yerindeki bir raf üzerinde orta yerinden ayrılmış 2 parça halinde bulundu. Araç üzerinde yapılan incelemede aracın şasi numaralarının silinmiş olduğu motor numarasının ise çalıntı araç ile uyum sağladığı, araç içerisinde de plakasının bulunması nedeniyle zanlı 2 A. T tutuklandı. Araç yanında plakası ve bir adet kontak anahtarı da bulunarak emare olarak alındı. İş yerinde birçok araç üzerinde inceleme başlatan polis başka araçların çalınmasıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Bu arada zanlıların cep telefonlarıyla ilgili telefon dökümlerini talep eden polis araştırmanın çok yönlü devam etmekte olduğunu belirtti.

Zanlılar ek tutukluluk talebiyle bugün yeniden yargıç huzurundaydı.Tahkikat memuru şahadetinde zanlı 1’in bir başka mesele ile ilgili poliste tutuklu bulunduğunu mesele ile ilgili sorgulandığını zanlı 1’in konu aracı kiraladığını kabul ettiğini ancak geri teslim ettiğini beyan ettiğini aktardı. Zanlı 2’nin ise bahsettiği tarihte konu aracı zanlı 1 den satın aldığının tespit edildiğini belirterek şu anda aranan 1 şahıs ve 3 araç olduğuna dikkat çekerek zanlılar aleyhine 6 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, ayrıca zanlı aleyhine askeri yasak bölgeyi ihlal ve uyuşturucu madde tasarruf suçu il ilgili tahkikatın da sürmekte olduğunu belirtti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların tutuklu kalmalarının uygun ve adil olacağına bulgu yaparak 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)