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Kıbrıs'ın güneyinden KKTC ile ilgili rapor

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Kıbrıs'ın güneyinden KKTC ile ilgili rapor
"KKTC'nin ekonomisi kötüden daha kötüye gitti"

Güney Kıbrıs’ta KKTC ekonomisiyle ilgili bir araştırma yayımlandığı haber verildi.

Simerini gazetesi “2015 Yılı En Kötü Yıldı… İşgal Bölgelerinde Ekonomi Kötüden Daha Kötüye” başlıklarıyla yansıttığı haberinde, “Kıbrıs Üniversitesi” Türk ve Ortadoğu Çalışmaları Bölümü’nde post doktora yapan Nikos Muduros’un bazı Türkiye ve KKTC kurumlarından topladığı verilerle yaptığı araştırmaya yer verdi.

Habere göre KKTC ekonomisinde, 2015 yılının en kötü yıl olduğu iddia edildiği araştırmada, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), kişi başına düşen gelir, turizm gibi alanlardan veriler paylaşılıp analizlerde bulunuldu.

Gazete, araştırma kapsamında paylaşılan verilerin, bilimsel bir makalenin bir parçasını teşkil ettiğini belirterek, makalenin önümüzdeki aylarda bilimsel bir dergide yayımlanmasının beklendiği kaydedildi.

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