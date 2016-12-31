Kıbrıs'ın güneyine %138 daha fazla yağmur yağdı

Politis gazetesi, söz konusu tarihlerde Güney Kıbrıs’ta “145,3 mm” yağmur yağdığını yazdı.
Alithia gazetesi de, yağışlar nedeniyle barajlara su akışının olduğunu ama doluluk oranının yüzde 20’yi aşmadığını kaydetti.
Politis gazetesi, söz konusu tarihlerde Güney Kıbrıs’ta “145,3 mm” yağmur yağdığını yazdı.
Alithia gazetesi de, yağışlar nedeniyle barajlara su akışının olduğunu ama doluluk oranının yüzde 20’yi aşmadığını kaydetti.
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