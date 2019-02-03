Maraş, diğer ismiyle “hayalet şehir”, Mağusa ilçesindeydi ve modern mimarisi ile dünyanın en lüks turizm merkezlerinden birisiydi. (1973-74)Kıbrıs’ın gözde bölgelerinden Maraş’ın Yunanca ismi ise Varosha’dır.

Bir zamanlar turizm ve mimarinin cenneti olan Maraş dünya starları ve zenginlerinin uğrak noktalarından birisiydi. Savaş çıkmadan önce dünyanın varlıklı insanlarının uğradığı bu yere Marliyn Monroe’dan Sophia Loren’e kadar birçok ünlü isim uğradı.