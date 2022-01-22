Kıbrıs’ın İlk Fiziksel NFT Sergisi, Art Rooms Galeri’de Açıldı.

Küratörlüğünü Batu Gündal’ın üstlendiği, Tobia Repossi ve Robert Allison tarafından tasarlanan Kıbrıs’ın ilk fiziksel NFT (Non-Fungible Token) sergisi “NFT Showcase”, ARUCAD, Arkın Innovation Hub ve Art Rooms Galeri işbirliğinde, 18 Ocak Salı akşamı gerçekleşen açılış

kokteyli ile Girne’de sanatseverlerle buluştu.

Andaç Arslan, Batu Gündal, Hayati Evren, Murat Zengi, Sahar Rococo ve Tobia Repossi’nin farklı dijital eserlerinin yer aldığı sergi, sanatseverlerin ve ARUCAD öğrencilerinin yoğun ilgisiyle

karşılaştı.

NFT teknolojisi sayesinde sanatçılar, arayıcıyı ortadan kaldırarak, eserlerin kontrolünü ellerinde

tutma ve eserlerini dünyanın her yerine ulaştırma imkânı yakalıyor. Art Rooms Galeri’de yer alan

sergi, NFT teknolojisine eğitici bir giriş olmanın yanı sıra, sanatçılara ilham kaynağı olma niteliği

taşıyor.

“NFT Showcase” Sergisi, 31 Ocak'a kadar Girne’deki Art Rooms Galeri’de ziyarete açık olacak.