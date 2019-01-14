Kıbrıs’ın ilk kadınlar kahvehanesi Mağusa'da açıldı

Kıbrıs’ın ilk kadınlar kahvehanesi Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde hizmete açıldı.
Kıbrıs’ın ilk kadın kahvehanesi, Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde açıldı. Ziya Gökalp Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kahvehanenin işletmeciliğini Keziban Çeltek yapıyor.
Tamamen kadınlara yönelik olan mekan daha ilk günden yoğun ilgi gördü. “Minal Kadınlar Kahvesi” isimli işletmede bazı oyunların yanında müzik dinletileri ve sinema gösterimi de olacağı öğrenildi
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