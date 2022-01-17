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Kıbrıs’ın İlk NFT Sergisi Girne Art Rooms Galeri’de Açılıyor

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Kıbrıs’ın İlk NFT Sergisi Girne Art Rooms Galeri’de Açılıyor
Kıbrıs’ın İlk NFT Sergisi Girne Art Rooms Galeri’de Açılıyor

KKTC’nin ilk NFT (Non-Fungible Token) sergisi, ARUCAD, Arkın Innovation Hub ve Art Rooms Galeri işbirliğinde yarın açılıyor.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre,  KKTC’nin ilk NFT sergisinde Andaç Arslan, Batu Gündal, Hayati Evren, Murat Zengi, Sahar Rococo ve Tobia Repossi’nin dijital sanat eserleri sergilenecek. 
Açılışı saat 19.00’da yapılacak sergi 31 Ocak’a kadar açık olacak.

NFT (Non-Fungible Token), başka bir eşi daha bulunmayan dijital varlıklardır. Blok zincir teknolojisi kullanılarak üretilen NFT’ler, sanatçılar için dünyanın her yerine eserlerini ulaştırma imkânı ve dijital eserlerin üretiminin yaygınlaşmasını sağlamaktadır. 

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