Kıbrıs'ın ilk ve tek sanat üniversitesi kuruldu...

Girne’de Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) adlı sanat odaklı yeni bir “butik” üniversite kuruldu.

Ön izinleri alınmış, eğitime başlayabilmek için YÖDAK’tan öğrenci kayıt izni bekleyen üniversite hakkında bilgi vermek için bugün saat 14.45’te Colony Otel’de basın toplantısı düzenlendi.



Toplantıya ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Erbil Arkın, Başkan Yardımcısı Sinan Arkın, Rektör Yardımcısı Prof. Ümit İnatçı, Sanat Fakültesi Dekanı Prof. Turan Aksoy, Mütevelli Heyeti Üyesi Tunç Şirintuna ve Genel Sekreter Vacide Gören katıldı.



Toplantıda konuşma yapan ARUCAD Başkan Yardımcısı Sinan Arkın, Rektör Yardımcısı Prof. Ümit İnatçı, Sanat Fakültesi Dekanı Prof. Turan Aksoy ve Mütevelli Heyeti Başkanı Erbil Arkın üniversitenin kuruluşu hakkında bilgiler sundu.



Üniversitenin kuruluşu kapsamında 20 Ekim, saat 18:00’de, Girne Şair Nedim Sokak’ta bulunan ARUCAD kampus binasında, Erbil Arkın'a ait özel koleksiyonda bulunan, ünlü heykeltıraş Auguste Rodin’in, 34 parça orijinal eserinden oluşan sergi izlenime açılacak.



SİNAN ARKIN: “KIBRIS’IN İLK VE TEK SANAT ÜNİVERSİTESİ”



ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Sinan Arkın yaptığı konuşmada, basın toplantısını kendileri için anlamı büyük olan iki duyuruyu yapmak için düzenlediklerini ifade etti.



Bu duyurunun ilki Kıbrıs’ın ilk ve tek sanat üniversitesi; Arkın Yaratıcı Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) kuruluşu bir diğeri ise üniversitenin kuruluşu kapsamında yapmayı planladıkları 19 yüzyıl en önemli heykeltraşlarından Auguste Rodin’in orijinal eserlerinin sergileneceği sergi olduğunu kaydetti.



“ARUCAD’I; TOPLUMSAL VE AİLEVİ NEDENLERE KURDUK”



Üniversitenin kuruluş amacına da değinen Arkın, ARUCAD’ı, toplumsal ve ailevi özel nedenlerle hayata geçirdiklerini söyledi.



Toplumsal olarak ülkede bir sanatsal eksiklik gördüklerini ifade eden Arkın, devlet ve özel şahsiyetlerin her ne kadar ülkedeki sanat ve kültürü geliştirici faaliyetleri olsa da bunları yeterli görmediklerini belirtti.



Toplumda; sanat yaşanılan alan ve mekanları süsleyen, bakıldığında hoş duygular veren biraz da düşündüren objeler olarak görüldüğü yönünde bir kanı bulunduğunu söyleyen Arkın, oysa sanatın toplumdaki yer ve rolünün çok daha önemli olduğunu vurgu yaptı.



“SANAT; STATÜKO NE OLURSA OLSUN ONU SORGULAMA VE KARŞI ÇIKMA”



Bilim ve teknolojinin sanatla büyüyüp geliştiği ve birbirlerinden ayrılamayacağını belirten Arkın, sanatın; statüko (kültürel-toplumsal) ne olursa olsun onu sorgulama, karşı çıkma, alternatif üretme özelliği olduğunu ifade etti.



“SANAT ELEŞTİREL VE YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISI GETİRİR”



Arkın, bir toplumun günün koşullarına ayak uydurabilmesi için en önemli faktörlerden bir tanesinin; sanatın getirdiği eleştirel ve yenilikçi bakış açısı olduğunu ve topluma bu bakış açısını kazandırma ve kökleşmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.



“AİLE İSMİ ‘ARKIN’IN YAŞATILMASI..”



Sinan Arkın, üniversitenin kurulmasını sağlayan bir diğer özel amacın da aile ismi olan “Arkın” adının yaşatılması ve isimleri yaşarken ülke ve dünyayı değiştiren mezunlar yetiştirmek olduğunu vurguladı.



İNATÇI: “ÜLKE GELECEĞİNİ DÜŞÜNEN VE MEDENİYET TEMELLERİNİN SANAT ÜZERİNE KURULACAĞINI İDRAK EDEN İNSANLAR TARAFINDAN KURULDU”



ARUCAD Rektör Yardımcısı Prof. Ümit İnatçı ise üniversitenin; bu ülkenin geleceğini düşünen ve medeniyet temellerinin sanat üzerine kurulacağını idrak eden insanlar tarafından kurulduğunu belirterek, bunu manifesto şeklinde ifade etti.



Prof. İnatçı şunları söyledi:



“Gözü pek bir yatırımcının toplumsal kültürel değerler açısından yaşamsal olan ve yıllardır göz ardı edilen bir alanda girişimde bulunması apayrı bir ilgi ve takdiri gerektirir.



‘SANAT MEDENİYETTİR’



Medeniyet insan sevgisi ve manevi değerlerin yüceltilmesi adına tahayyül edilen bir yaşam tarzıdır. Bunu da başaracak olan sanat dalıdır. Bu yüzden ‘sanat medeniyettir’ vurgusunu çok önemsiyoruz.



‘TEORİK VE PRATİK ALTYAPISI SAĞLAM AKADEMİK BİR KADRO’



Sayısal değil niteliksel açıdan büyüme ve yetkinleşmeyi hedefleyen bir üniversite olmak bizim için sadece bir vizyon değil, misyondur da. Teorik ve pratik altyapısı sağlam akademik bir kadroyla üniversitemizin kuruluş felsefesine uygun bir eğitimi gözeterek aldığı diplomaya hakkını verebilecek bireyler yetiştirmek istiyoruz.



‘KIRTASİYE TÜKETİMİNE YÖNELİK BİR EĞİTİM OLMAYACAK’



Üretime yönelik eğitim anlayışı üzerine kurulu bir üniversitenin normal bir üniversiteye nazaran çok daha fazla yükümlülükleri var çünkü burada kırtasiye tüketimine yönelik bir eğitim olmayacak. Bilginin sınanacağı bir deneyim süreci ve bilgi ile deneyimin pekiştirileceği bir üretim alanı sağlanacak. Sırf ticari kaygılarla kapasitenin üzerine çıkma eğilimi asla olmayacak.”



Prof. İnatçı, ARUCAD’a, uluslararası sanat dünyasının çok yakından tanıdığı Prof. Bruno Cora’nın rektörlük yapacağını da söyledi.



AKSOY: “ATÖLYE TEMELLİ, EMEK BAZLI VE BUNDAN EĞİTİM ÇIKARMAYA ÇALIŞAN BİR EĞİTİM OLACAK”



Sanat Fakültesi Dekanı Prof. Turan Aksoy ise 30 yıllık sanat birikimine sahip birisi olarak böyle bir üniversitenin içerisinde yer alacak olmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.



Sanat eğitiminin dönemin sanat eğitim anlayışı ile çok bağlantılı olacağını ifade eden Aksoy, ARUCAD’da atölye temelli, emek bazlı ve bundan eğitim çıkarmaya çalışan başarılı bir eğitim verileceğini söyledi.



ERBİL ARKIN: “TOPLUM İÇİN ÇOK GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”



ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Erbil Arkın ise kuruluşu hayati bir proje olan üniversitenin kendisi için bir kefaret olduğu belirterek, toplum için çok gerekli olduğunu düşündüğünü söyledi.



Bir Kıbrıslı Türk olarak Kuzey Kıbrıs’ı çok sevdiğini, aşık olduğunu ifade eden Erbil Arkın, toplumun ilerleyebilmesi için refah seviyesini yükseltme yanında soyut yönlerinin de geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.



‘ZAMAN GÖSTERECEK...’



Üniversite kurması halinde toplumun eksik yönlerini tamamlayabileceğini düşündüğünü ve bunu hayata geçirdiğini belirten Arkın, ne kadar başarılı olacağını zamanın göstereceğini söyledi.



“Kalıcı, kültüre etkili, kan ve karakterimize işlemiş” bir şey olmasını istedim diyen Erbil Arkın, Kuzey Kıbrıs’ta da tıpkı 2 bin 500 yıl önce 100 bin nüfusla kurulan Yunanistan’ın dünya kültürü ve felsefesine yaptığına benzer bir etki yapabileceğini vurguladı.



“BAŞARILI KİŞİLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”



Hedef ve disiplin doğrultusunda başarılı kişiler yetiştirmek istediklerini ifade eden Erbil Arkın, ortamı hazır ettiklerinde buralardan mezun olacak olanların adları yüzlerce yıl hatırlanabileceğini söyledi.



“HİÇBİR GELİR VE TİCARİ AMAÇLI HEDEFİMİZ YOK”



“Hiçbir gelir ve ticari amaçlı hedefimiz yok” diyen Erbil Arkın, kendi alanında geniş yelpazeli olmasını hedefledikleri butik üniversitede eğitimin atölye ağırlıklı olacağı ve dünya çapında ses getireceğine inanç belirtti.