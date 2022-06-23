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Kıbrıs’ın ilk ve tek zennesi Arif Kıvılcımlı hayatını kaybetti

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Kıbrıs’ın ilk ve tek zennesi Arif Kıvılcımlı, yaşamını yitirdi.
Kıbrıs’ın ilk ve tek zennesi Arif Kıvılcımlı hayatını kaybetti

Kıvılcımlı'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Arif Kıvılcımlı'nın cenazesi 24.06.2022 cuma günü öğle namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığında defnedilecek

Arif Kıvılcımlı kimdir?
Uzun yıllar düğünlerde ve gazinolarda kadın kılığında dans ederek, Kıbrıs’ta zennelik yapan tek isim olan Arif Kıvılcımlı, mesleğine küçük yaşta başlayıp uzun süre yürütmüştü. Arif Kıvılcımlı, Türkiye’nin en büyük divalarından Müzeyyen Senar ile aynı sahneyi paylaşmış, herkesin avuçları kanayıncaya kadar alkışlanmış bir yetenekti.

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Detay Kıbrıs  olarak ailesine başsağlığı diliyoruz

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