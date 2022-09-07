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Kıbrıs'ın İlk Yüzen Gemisi TEAL, Girne Limanı’nda İnşa Edilen Özel Alana Aborda Edilecek

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Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek olan Kıbrıs’ın ilk yüzen gemi müzesi TEAL, 9 Eylül Cuma günü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın katılımıyla düzenlenecek törenle, Girne Limanı’nda inşa edilen özel alana aborda edilecek
Kıbrıs'ın İlk Yüzen Gemisi TEAL, Girne Limanı’nda İnşa Edilen Özel Alana Aborda Edilecek

Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek olan Kıbrıs’ın ilk yüzen gemi müzesi TEAL, 9 Eylül Cuma günü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın katılımıyla düzenlenecek törenle, Girne Limanı’nda inşa edilen özel alana aborda edilecek

Sicilya ve Sardinya’dan sonra Akdeniz’in en büyük adası olan Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in merkezinde yer alan stratejik konumuyla tarihin her döneminde, korsanlardan devlet donanmalarına kadar denizcilerin en önemli üslerinden biri oldu. Akdeniz ve denizcilikle özdeşleşen Kıbrıs, Yakın Doğu Oluşumu’nun girişimiyle; denizcilik objeleri, gemi maketleri, denizcilik haritaları, resim ve fotoğraf gibi 5 binin üzerinde materyale ev sahipliği yapacak olan Denizcilik Tarihi Müzesi ile bu alandaki köklü tarihini dünya ile paylaşacak. Denizcilik Tarihi Müzesi, aynı zamanda Kıbrıs’ın ilk yüzen gemi müzesi olarak ziyaretçilerine görkemli bir deneyim sunacak.

Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek olan Kıbrıs’ın ilk yüzen gemi müzesi TEAL, 9 Eylül Cuma günü, saat 14.30’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın katılımıyla düzenlenecek törenle, Girne Limanı’nda inşa edilen özel alana aborda edilecek. TEAL’in müzeye dönüşmesi ile Kuzey Kıbrıs’ın en önemli deniz kapılarından Girne Limanı, Denizcilik Tarihi Müzesi’ne de ev sahipliği yapacak.

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Girne Limanı’nda Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmayla, Denizcilik Tarihi Müzesi TEAL’in ziyaretçilerini karşılayacağı özel alanın inşası tamamlandı. Ekiplerin, su altında sürdürdüğü zorlu bir çalışmayla tamamlanan ve 56 metre uzunluğa, 10 metre genişliğe ve 4 metre derinliğe sahip olan alanın düzenlemesinde 3.500 metreküp beton kullanıldı.

67 yaşındaki TEAL’in kendisi de denizcilik tarihinin bir parçası

Birleşik Krallık Donanması’nda mayın tarama gemisi olarak kullanılmak üzere 1955’te Liverpool tersanelerinde üretilen TEAL, İngiliz Donanması’nda uzun yıllar kullandıktan sonra Avustralya Donanması’na devredildi. Askeri gemi olarak burada da hizmet veren TEAL, emekli edildikten sonra da Tanzanya ve Karayiplerde yolcu taşımacılığı, balıkçılık ve su sporları turizmi gibi farklı alanlarda kullanılmaya devam etti. 1994’te ise Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde Eğitim ve Araştırma Gemisi olarak kullanılmak üzere KKTC’ye getirildi. Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde eğitim ve araştırma gemisi olarak da kullanılan TEAL, kendisinin de önemli bir parçası olduğu denizcilik tarihine müze olarak hizmet vermeye devam edecek.

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Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Denizcilik Tarihi Müzemiz TEAL, Girne Limanı’nı da bir kültür sanat limanına dönüştürecek.”

Denizcilik Tarihi Müzesi TEAL’i, kuruculuğunu yaptıkları müzelerin incisi olarak tanımlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, kendisi de denizcilik tarihinin çok önemli bir parçası olan TEAL’in, Denizcilik Tarihi Müzesi olarak ülke ve dünya denizcilik tarihine ışık tutan 5 binin üzerindeki esere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Girne Limanı’nın, ülkemizin dışarıya açılan en önemli kapılarından biri olduğunu da hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “TEAL, Yakın Doğu Oluşumu’nun turizme, kültüre, köklerimize ve geleneklerimize gösterdiği bağlılığın ve hassasiyetin bir nişanesi olarak müze olarak hizmet vermeye devam edecek ve Girne Limanı’nı da bir kültür sanat limanına dönüştürecek” dedi.

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