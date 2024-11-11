Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri Sergisi’nin tanıtımı Girne’de

Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri Sergisi ve Dr. Kenan Arifoğlu’nun ‘İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman’ Kitap tanıtımı Girne’de yapılacak.

Dr. Kenan Arifoğlu tarafından kaleme alınan ‘İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman’ isimli kitabın tanıtımı ve ‘Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri’ sergisi, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda 18 – 28 Kasım tarihleri arasında sergilenecek.

Serginin açılış kokteyli ve kitap tanıtımı, 18 Kasım’da saat 19.00’da Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Sergi Salonu’nda gerçekleşecek.

Kitabın yazarı Dr. Kenan Airfoğlu’nun bir tutku olarak başladığı Kıbrıs’ın eski bisikletlerini toplama sürecinin, önemli bir koleksiyona dönüşmesi süreci ve bu süreç zarfında yaşanılanları aktaran kitap; bisikletlerin tarihçesini de okuyuculara aktarıyor.