Kıbrıs'ın küçük kardeşi Ege'de bulundu! (Video Haber)

Kıbrıs adasına tıpatıp benzeyen minik bir ada bulunduğunu biliyor muydunuz?

Kıbrıs’ın ikizi Ege’de bulundu! Yunanistan’ın başkenti Atina’dan 88 kilometre uzakta bulunan Evoikos körfezindeki bu minik ada, şekil itibariyle Kıbrıs’a büyük ölçüde benziyor. Ada, en yakın yerleşim yeri Akraifnio köyünün 14 kilometre kuzeydoğusunda konumlanıyor.

Kıbrıs adasından farklı olarak adada insanlar yaşamıyor, burada sadece martıları bulabilirsiniz. Yeşili bol olan adacık, çevresinde bulunan bol balık ile de meşhur.

Skoponeri koyuna yakın konumlanan bu minik ve sevimli ada bizim adamıza ne kadar benziyor değil mi? Belki de insanlar gibi adalar da ikiz yaratılmıştır…

Adanın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Kaynak: philenews.com