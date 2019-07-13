  • BIST 97.098
  • Altın 260,298
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Kıbrıs'ın küçük kardeşi Ege'de bulundu! (Video Haber)

» »
Kıbrıs'ın küçük kardeşi Ege'de bulundu!
Kıbrıs'ın küçük kardeşi Ege'de bulundu! (Video Haber)

Kıbrıs adasına tıpatıp benzeyen minik bir ada bulunduğunu biliyor muydunuz?

Kıbrıs’ın ikizi Ege’de bulundu! Yunanistan’ın başkenti Atina’dan 88 kilometre uzakta bulunan Evoikos körfezindeki bu minik ada, şekil itibariyle Kıbrıs’a büyük ölçüde benziyor. Ada, en yakın yerleşim yeri Akraifnio köyünün 14 kilometre kuzeydoğusunda konumlanıyor.

Kıbrıs adasından farklı olarak adada insanlar yaşamıyor, burada sadece martıları bulabilirsiniz. Yeşili bol olan adacık, çevresinde bulunan bol balık ile de meşhur.

Skoponeri koyuna yakın konumlanan bu minik ve sevimli ada bizim adamıza ne kadar benziyor değil mi? Belki de insanlar gibi adalar da ikiz yaratılmıştır…

Adanın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Kaynak: philenews.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs'ın küçük kardeşi Ege'de bulundu! (Video Haber)13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:16
  • Bakan Pilli: "12 yaşındaki yavrumuzun durumu iyi, gerekli destek veriliyor"13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:52
  • İnönü Şehitleri, İnönü Şehitliğinde düzenlenen törenle anıldı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:50
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor13 Temmuz 2019 Cumartesi 08:55
  • Başbakan’dan başsağlığı mesajı13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:18
  • “Dileğim bu gibi kötü hadiselerin bir kez daha yaşanmamasıdır”13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:17
  • “Geride kalan çocuğa Devlet olarak sahip çıkmak vicdani sorumluluğumuzdur”13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:14
  • KTTO'nun eski başkanları Cumhurbaşkanı Akıncı’ya KTTO yönetiminin davranışı nedeniyle üzüntülerini12 Temmuz 2019 Cuma 17:24
  • Polis, "Trafik Seferberliği" kapsamında Girne'de denetimler yaptı12 Temmuz 2019 Cuma 16:59
  • Bakan Üstel HAK-SEN, KTAMS ve KAMU-İŞ yetkililerini kabul etti12 Temmuz 2019 Cuma 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti