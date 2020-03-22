Kıbrıs’ın kuzeyinde okuyan yüzlerce öğrenci mağdur edildi! #kktcdeutancvar

KKTC’de mağdur olan öğrenciler, sosyal medyadan ‘#kktcdeutancvar’ etiketi ile örgütleniyor. Yüzlerce öğrencinin mağduriyetini paylaştığı hashtag, Türkiye’de Trending Topic (TT) oldu.
Karantina olacağı gerekçesiyle yurtlarından apar topar çıkarılan üniversite öğrencileri, sosyal medyada “kktc’de utanç var” etiketi ile isyan başlattı.
Bakanlar Kurulu’nun bazı yurtları karantina bölgesine çevireceğini duyurmasının ardından Türkiye’deki Kredi Yurtlar Kurumu’nun sahibi olduğu yurtlar apar topar boşaltıldı. Hafta başına bilet alan öğrenciler, Türkiye’nin uçuşları iptal etmesinin ardından adadan kaçamadı.
Zorla gemiye bindirilerek gönderilmeye çalışılan öğrencilerden iddialara göre 500 TL de gemi bileti talep edildi. Öğrenciler isyanda.
Öğrencilerin attığı tweetlerin bazıları şöyle:
Bileti iptal et, KYK yurtlarını kapat, bir otobüse yüzlerce öğrenciyi doldur, gemi için 500 gibi fahiş bir fiyat biç.. (nasılsa Kıbrısta, nasılsa özel, nasılsa zengin) Bu gençlerin can sağlığı büyük tehlikededir! #kktcdeutancvar pic.twitter.com/YGxSkGFR4V— sadece hilal
Haber:Gazedda
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