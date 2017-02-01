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"Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm kurumlarda özerklik kırmızı çizgimizdir"

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"Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm kurumlarda özerklik kırmızı çizgimizdir"
DAÜ-SEN, üniversitenin özerkliği konusunda geri adım atmayacağını belirterek, konuyla ilgili Türkiye'yi işaret etti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Özerk Üniversite kavramının ne kadar önemli olduğunu anlamak için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Kuzey komşumuzda olanları biraz dikkatli bir gözle okuyabilmek yeterli olacaktır. Merkezileşmenin ve iktidara bağlı bir Üniversitenin ne olduğunu görebilmek için. Seçilmişlerin değil atanmışların, bilimin değil güç seviciliğinin, evrensel değerlerin değil milli ve dini unsurların yükseldiği bir ortamda gerçek bir üniversiteden bahsedebilmek mümkün değildir. Kuzeyimizde bunlar yaşanırken ve DAÜ-SEN olarak onlarca yıldır özerk ve demokratik bir DAÜ için mücadele ederken, DAÜ kuruluş yasasının görüşüleceği gün başka bir yasanın da ilgili meclis komitesinin gündemine geleceğini öğrenmiş bulunuyoruz.

YÖDAK’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na dolayısıyla iktidara bağlanacağı, YÖDAK başkanının görevden alınmasının güçleştirildiği bir yasadan bahsediyoruz. Üstelik bir önceki şaibeli başkan titiz incemeler sonunda çok haklı nedenlerle Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından görevinden alındıktan hemen sonra “Türkiye’de ne varsa Kıbrıs’ta da o olacak” diyenlerin ne demek istediklerini çok daha iyi anlıyoruz. Kendine bağlı okullarda basit tamirat işlerini bile yapamayan bir bakanlığa üniversitelerin teslim edilemeyeceğini vurguluyor ve diyoruz ki yalnızca DAÜ’de değil Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm kurumlarda özerklik kırmızı çizgimizdir. Geri adım atmayacağız.

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