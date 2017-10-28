Kıbrıs'ın kuzeyinden güneyine taklit mal geçirildiği iddiası

Rum polisinin dün, bir İngiliz’in tasarrufunda, KKTC’den temin edildiği iddia edilen çok sayıda taklit kıyafet ve ayakkabı ele geçirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, değeri yaklaşık 10 bin Euro olan tüm ürünlere el konduğunu ve şahsın tutuklandığını yazdı.

Gazete, polisin önceki gün ise, Ayia Napa’da, yine bir İngiliz’in tasarrufunda, yaklaşık 15 kilo, KKTC’den temin edildiği iddia edilen kaçak tütün ele geçirdiğini kaydetti.

Haberde, tütünün değerinin 3 bin 100 Euro olduğu ifade edilirken, şahsın tutuklandığı belirtildi.

POLİSTEN KAÇARKEN 8 ARABAYA ÇARPTI

Öte yandan Politis gazetesi, 22 yaşındaki bir Rum’un, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtığını ve yaşanan kovalamacada, 8 araca çarptığını yazdı.

Habere göre, Lefkoşa Rum Kesimi’nde meydana gelen olayda, şans eseri kimse yaralanmadı. 22 yaşındaki Rum sekizinci araca çarptıktan sonra durabildi. Polis, şahsı yakaladı.