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Kıbrıs'ın tanınmış ismi Aziz hayatını kaybetti

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Kıbrıs'ın tanınmış ismi Aziz hayatını kaybetti
Kıbrıs’ın yetiştirdiği tanınmış müzisyenlerden ve eczacılardan Kamran Aziz, bu sabah hayatını kaybetti.

“Al Yemeni Mor Yemeni”, “Kıbrıs’ım”, “Kıbrıs Zeybeği” gibi besteleriyle tanınan Kamran Aziz, 95 yaşındaydı.

Yakınlarından alınan bilgiye göre yaklaşık bir aydır akciğer rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve dün akşam evine dönen Aziz, bu sabah evinde hayatını yitirdi.

Kamran Aziz’in cenazesinin yarın Lefkoşa’da toprağa verilmesi bekleniyor.

Kıbrıslı Türk toplumunun ilk kadın besteci ve eczacılarından olan Kamran Aziz, 1922’de, Kıbrıs'ta sıtmanın ortadan kaldırılması mücadelesiyle tanınan Dr. Mehmet Aziz'in kızı olarak doğdu.

Müzik eğitimine piyano çalmayı öğrenerek 8 yaşında başlayan Aziz, American Academy Lefkoşa'dan mezun oldu.

Aziz, 1944’te tamamladığı farmakoloji eğitiminin ardından ilk Kıbrıslı Türk kadın eczacılardan biri olarak 1997’ye kadar hizmet verdiği Aziz Eczanesi’ni açtı. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin kurucuları arasında yer alanAziz’in eczanesindeki eşyaları, halen birlik binasında müze olarak düzenlenen bölümde sergileniyor.

Meslektaşı Jale Derviş ile birlikte batı müziğinin icrası ve öğretilmesine öncülük eden Aziz, yabancı parçalara da sözler yazdı. Aziz, 1950'de “Kamran Aziz ve Arkadaşları” adlı bir müzik topluluğu kurdu.

Birçok ödülü bulunan Aziz’e, Cumhuriyet Meclisi Kültür Komitesi de 2008’de özel ödül vermişti.

Yüzlerce bestesi bulunan ve Kıbrıs Türk folk müziğinin de öncülerinden olan Kamran Aziz’in en tanınmış besteleri arasında “Kıbrıs’ım”, “Kıbrıs’ım Sana Ne Oldu”, “Kıbrıs Zeybeği”, “Al Yemeni Mor Yemeni”, “Seni Orakta Gördüm”, “Gelin Geliyor Gelin”, “Orak Zamanı Geldi” yer alıyor.

Girne Anafartalar Lisesi marşını da besteleyen Aziz’in, Kıbrıs Müzik Okulu, London School Of Music ve Amerikan School of Music’ten de sertifikaları bulunuyor.

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