Kıbrıs’ın tek iki toplumlu Europe Direct Merkezi faaliyetlerine başlıyor!

Kıbrıs’taki tek iki toplumlu Europe Direct Merkezi’nin faaliyetlerinin Dayanışma Evi tarafından yönetileceği duyuruldu. Europe Direct Ledra Palas Bölgesi, 8 Eylül’de Dayanışma Evi’nde gerçekleştirilecek bir etkinlikle halka tanıtılacak.

Tanıtım etkinliği saat 19.00’da, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği ve Europe Direct Ledra’yı temsilen yapılacak karşılama konuşmalarının ardından iki toplumlu J.A.M grubunun canlı müzik performansı ile devam edecek.

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye Europe Direct Ledra ve Dayanışma Evi’nin websiteleri ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Europe Direct Ledra Palace Bölgesi hakkında:

Europe Direct Ledra, Lefkoşa'da Dayanışma Evi'nin karşısındaki Galeri (Home Gallery)’de yer almaktadır. Merkezimiz, Ledra Palace geçiş noktasında bulunur ve adanın tüm topluluklarına kolay erişim sağlamayı amaçlar. Sorularına yüzyüze cevap vermeyi ve aynı zamanda AB yayınları, materyallerine ve etkinliklerine ev sahipliği yaparak merkezi bir ortak buluşma alanına dönüştürmeyi hedefler.

Europe Direct Ledra Palace’ın misyonu, Europe Direct Bilgi Merkezleri ağına göre, Avrupa vatandaşlarını AB hakkında, özellikle AB vatandaşlarının hakları ve Avrupa Birliğinin öncelikleri konusunda bilgilendirmektir. Merkez, yerel ve bölgesel düzeyde katılımcı vatandaşlığı teşvik etmeyi ve AB mevzuatı ve bunun Kıbrıs'ta nasıl uygulandığı hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Kıbrıs'taki bireyler ve kuruluşlar için mevcut olan çeşitli AB programları, hibeleri ve finansman olanakları hakkında bilgi sağlayarak, vatandaşlara yönelik istihdam ve eğitim fırsatlarını arttırmak için de bilgi sunacaktır.

Merkez, faaliyetleri çerçevesinde, vatandaşları AB öncelikleri ve değerleri ile ilgili bilgilendirmek adına bir seri aktivite düzenleyecektir.