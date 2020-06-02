Kıbrıs’ın turistik, tarihi ve turistik mekanlarını tuvale resmetti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Ramazan Useinov, karantina günlerinde Kıbrıs’ın turistik, tarihi ve turistik mekanlarından Bedesten, (St.Peter ve St.Paul Kilisesi) Sinan Paşa Camii ve Bellapais Manastırı’nı tuvale resmetti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için resim, heykel, seramik ve baskı resim sanatçıları kovid-19 karantina günlerinde mücadeleye destek için üretmeyi sürdürdüler.

Sanatçı Ramazan Useinov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Covid-19 karantina günlerinde Kıbrıs’ın tarihi, kültürel ve turistik yerlerinden Lefkoşa’da yer alan Bedesten, Gazimağusa’nın tarihi yapılarından birisi olan (St.Peter ve St.Paul Kilisesi) Sinan Paşa Camii ve Girne’de yer alan Bellapais Manastırı’nı resmetti

Bedesten

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Sanatçı Ramazan Useinov, Selimiye Cami’sinin (St. Nicholas Kilisesi) güneyinde Bizans döneminde 6. yüzyılda inşa edilmiş olan Bedesten’i tuvaline yansıttı. Bedesten’in mimarisi eski Bizans ile gotik tarzlarındadır. Osmanlı idaresinde ise çarşı olarak kullanılmıştır. Günümüzde restore edilerek kültür sanat merkezli sanat aktivitelerde kullanılmaktadır.

Sinan Paşa Camii (St. Peter ve St Paul Kilisesi)

Sanatçı Useinov, Gazimağusa’nın tarihi yapılarından Lüzinyan idaresinde 1360 yılında inşa edilmiş olan St. Peter ve St Paul Kilisesi bugünkü kullanımıyla Sinan Paşa Camii’yi tuvaline resmetti. Eşsiz bir taş işçiliğine sahip St. Peter ve St Paul Kilisesi’nin kuzey girişinin başka bir yerden getirildiği düşünülmektedir. Binanın içi oldukça sade olup, tavanı düz başlıklı sütunlara oturtulmuştur. Osmanlı Devleti tarafından yapıya minare eklenerek camiye çevrilmiştir. İngiliz idaresinde cami olarak kullanılmaktan vazgeçilerek farklı amaçlar için kullanılmıştır. Günümüzde ise Gazimağusa’nın tarihi ve turistik yerlerinden birisi olarak ziyaret edilmektedir.

Bellapais Manastırı

Sanatçının tuvaline yansıttığı bir diğer eseri ise Bellapais Manastırı. Kıbrıs’ın Girne ilçesinde yer alan ve Lüzinyan devrinde, 12. yüzyılda Roma döneminde inşa edilen temeller üzerine inşa edilmiş olup orta çağda yapılan eklentiler bütününde yapı gotik mimarinin doğudaki örneklerinden birisidir.

Ramazan Useinov kimdir?

2 Temmuz 1949 yılında Özbekistan’ın Semerkant kentinde doğdu. 1971 yılında Taşkent kentinde bulunan P.P. Benkov Cumhuriyet Sanat Koleji’nden mezun oldu. 1988 yılından beri SSCB Sanatçılar Birliği üyesidir. Ukrayna Devlet Sanatçısıdır. Kırım Özerk Cumhuriyeti Ödülü’ne aday gösterildi.

1991 yılında Moskova kentinde kişisel sanat sergisini açtı. 1993 yılında Kırım'a taşındı. 1998 yılında Kiev trienalinde “Kuş Uçuşları” adlı resim için ödülüne layık görüldü. 2000 yılında Simferopol Sanat Müzesi'nde bir sanat sergisini açtı. 2002 yılında Moskova'daki Merkez Sanat Evi’nde kişisel sanat sergisini düzenledi. 2005 yılında Vaşington'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nde kişisel sergisini açtı. Aynı yıl Kiev kentinde kişisel sanat sergisi açıldı. Ayrıca kişisel sergileri Odessa (Ukrayna) ve Sivastopol (Kırım) gibi şehirlerde açıldı.

Ayrıca birçok karma sergilerde yer aldı:

Rusya (Moskova) - 1991, 1993, 1994, 2003, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında;

Ukrayna (Kiev, Simferopol, Dnipropetrovsk, Sivastopol, Bahçesaray, Feodosya) - 1997, 1998, 2002, 2004,2004, 2005, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında;

Almanya (Hamburg, Berlin, Magdeburg) – 1999 yılında;

Macaristan (Kecskemét) – 2000 yılında;

Türkiye (Ankara) – 2000 ve 2012 yıllarında;

Hırvatistan – 2005 yılında;

Çin (Şanghay) – 2009 yılında;

Fransa – 2010 yılında;

İsviçre (Cenevre) – 2014 yılında;

Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai) – 2015 ve 2017 yıllarında.

Sanatçının eserleri Moskova, Taşkent, Semerkant, Buhara, Nukus, Sivastopol ve Simferopol'daki müzelerde, ayrıca Avrupa, Asya ve Amerika'daki özel koleksiyonlarında bulunmaktadır.