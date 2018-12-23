Kıbrıs'ın "Turuncu Yeleklileri" açlık grevinde 4. gününde

Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından tasfiye edilen CAS (Cyprus Airport Services) çalışanlarının Ercan Havalimanı girişindeki çemberdeki açlık grevleri 4. gününe girdi.

BAZI ÇALIŞANLAR BAYILDI

Açlık grevindeki bazı çalışanlar bayılıp ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Açlık grevinden olan CAS çalışanlarının Turuncu Yelekleri ise dikkat çekiyor.

Bugün saat 11'de basın açıklaması yapan tasfiye edilmiş CAS şirketinin çalışanları ardından Ercan Havalimanı önündeki polis barikatını aşarak CAS şirketinin merkez ofislerinin de bulunduğu Ercan Havalimanı'na bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Açlık grevinde 4. gün olmasına rağmen CTP-HP-TDP-DP hükümeti henüz devreye girmiş durumda değil.

Açlık grevinin uzaması halinde bazı çalışanların bundan olumsuz etkilenecekleri belirtiliyor.

HEKİMLERDEN ZİYARET

Açlık grevinde bulunan Eski CAS Çalışanlarını dün ziyaret eden Hekim örgütleri önemli açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP İŞ), dün, Ercan Havaalanı’nda açlık grevi yapan CAS eylemcilerini ziyaret etti.



KTTB ve TIP İŞ yetkilileri ziyarette, eylemcileri muayene ederek durumlarını değerlendirdi ve açlık grevi süreci ile ilgili bilgi verdi.



KTTB ve TIP İŞ yetkilileri, eylemcilere, açlık grevi süresince beyin hasarı, böbrek yetmezliği gibi hayatı tehdit edebilecek sorunların gelişmemesi için alınması gereken bazal sıvı, elektrolit ve vitamin desteğinin sağlanması amacı ile hazırladıkları solüsyonları verdi.



KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, KTTB ve Tıp İş adına yaptığı ortak açıklamada; açlık grevlerinin sonu ciddi sağlık sorunları, kalıcı hasarlar, hatta ölümle bile sonuçlanabilen ciddi eylemler olduğunu, hekimlerin görevinin; yaşam kurtarmak olması nedeni ile eylemcilerin yanında olduklarını belirtti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI...



CAS çalışanlarının uzun süredir devam eden eylemlerinin, CAS’ın tasfiye edilmesi ile yeni bir boyut kazandığına ve Ercan Havalimanı girişindeki çemberde 6 CAS çalışanının açlık grevine başladığına işaret ederek, “Üçüncü gününe ulaşan açlık grevinde dün 1 eylemci fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştır” ifadelerine yer veren Gürkut, yetkililere, kötü ve istenmeyen bir problem gelişmeden CAS çalışanlarının açlık grevini sonlandırmalarını sağlayacak olumlu adımları atmaları çağrısında bulundu.