Fransız medyasının amiral gemisi euronews isimli medya kuruluşu, Mağusa'ya gelerek, Kıbrıslı Rum ve Türk kökenli insanların uyum içinde hareket ettikleri çalışmaları gün yüzüne çıkardı ve barışın koltuklardan değil sokaktan geçtiğini gösterdi...

Detay Kıbrıs

Adamız, bir çok farklı medya kuruluşu tarafınca, dünyanın çeşitli yatırımcılarına “umut ışığı” sunacak şekilde pazarlanmaya ve var olan düzensizlik düzeninin sonlanması için bir noktada “yardımcı olmaya” devam ediyor.

Son olarak “euronews” isimli medya kuruluşu Mağusa’ya gelerek, son noktası Kapalı Maraş olan bir turizm turunun takipçisi oldu ve "Kıbrıs'ın uyuyan hazineleri" başlıklı bir habere imza attı.

Ülkedeki Kıbrıslı Rum ve Türk genç kesimle de konuşan euronews, gençlerin işsizliğe ve umutsuzluğa bağlı göç istemlerinin sesini duyurmayı denedi.

Gazimağusa’da tarihi yerlere turistik gezi düzenleyen Arkeolog ve Sanat Tarihçisi Anna Marangou ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun’la kısa bir söyleşiye giren ekip, şu cevapları aldı:

Anna Marangou “Buradaki kültür mirasını çok eski zamanlardan günümüze birlikte paylaştık. Birlikte yaşayabiliriz ve bunu zaten ispat ettik. Çünkü Kıbrıslı Türkler ve Rumlar zaten birlikte iş yapmaktalar.” diyerek birleşmenin sorun yaratmayacağını savunuyor.

Orhan Tolun düzenledikleri gezileri bir çıkar için veya para kazanmak için yapmadıklarını, geleceklerine yatırım yapmak istediklerini belirtiyor ve ekliyor: “Çocuklarımız ve torunlarımız için bu ülkeye daha güzel bir gelecek sunmak asıl amacımız.”

Daha sonra yeniden birleşme hayalini kuran iki mimar olan Kıbrıslı Rum Andreas ve Kıbrıslı Türk Ceren ile söyleşiye giren euronews ekibi her iki mimarın da Maraş‘ı çevre dostu bir kente dönüştürmek ve sürdürülebilir kalkınma modelinin yanı sıra yeniden birleşmenin de amiral gemisi haline gelebileceğine inanan cevaplarını alıyor.

Euronews ekibinin Mağusa’daki bu söyleşisi, şuan gündemde bulunan “bölünme ve çözümsüzlük” ayrıca da “ENOSİS” söylemlerine adeta darbe indiren cinsten cevaplarla dolup taşıyor.

Medya dağının bir de bu yüzünün görülmesi ise, Kıbrıs insanını bir hayli mutlu ediyor.

Çözümün ve barışın koltuklardan değil, sokaktan doğacağının büyük bir simgesiymiş gibi duran bu söyleşiler dizisinin tamamı için alttaki videoyu tavsiye ediyoruz…