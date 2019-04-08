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Kıbrıs’ın yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı

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Güney Kıbrıs’ta 2017-2018 öğretim yılında yüksek öğrenim gören toplam öğrenci sayısının 48 bin 172 olduğu belirtildi.
Kıbrıs’ın yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 2017-2018 öğretim yılında yüksek öğrenim gören toplam öğrenci  sayısının 48 bin 172 olduğunu, bunlardan 36 bin 922’sinin üniversitelerde, 11 bin 250’sinin ise yüksek okullarda öğrenim gördüğünü yazdı.

Habere göre, yüksek öğrenim gören 48 bin 172 öğrenciden 24 bin 15’i Kıbrıs vatandaşı (yüzde 50), 15 bin 509’u (yüzde 32) Avrupa ülkelerinden, 8 bin 648’i ise (yüzde 18) üçüncü ülkelerden.

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