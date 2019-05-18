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Kıbrıslı 15 yaşındaki Dudu Pektunç'un 'Kuyruklu Yıldız' isimli ilk şarkısı Youtube'da 30Bin izleyiciye ulaştı

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6 yaşından beri müzik eğitimi alan Dudu Pektunç, 15 yaşında ilk şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.
Kıbrıslı 15 yaşındaki Dudu Pektunç'un 'Kuyruklu Yıldız' isimli ilk şarkısı Youtube'da 30Bin izleyiciye ulaştı

Dudu Pektunç; 15 yaşında Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencisi. Müziğe 6 yaşında çok değerli ve kıymetli müzik öğretmeni Hanife Önder Kuyuoğlu ile birlikte keman çalarak başladı.

Okumayı öğrenmeden önce müzik notalarıyla buluşan Dudu Pektunç’un çok kısa zamanda müzik kulağı olduğu keşfedildi.

Her gün disiplinli bir şekilde müzik çalışmalarına devam etti ve halen daha da devam ediyor. Henüz daha 11 yaşında kendi başına piyano çalmaya başladı ve piyano ile ilgili çalışmalarına da müzik öğretmeni Hanife Önder Kuyucuoğlu ile birlikte devam ediyor.

14 yaşında ilk enstrümental bestesini yaptı. Halen daha bir çok enstrümental ve sözlü besteler yapmaya devam ediyor. Kendisi için büyük bir şans olarak gördüğü çok değerli müzik öğretmeni Hanife Önder Kuyucuoğlu önderliğinde ‘British Council ABRSM’ keman ve piyano sınavlarına girdi ve halen daha sınavlarına girmeye devam ediyor.

Ses teknikleri ve sesini kullanmayı öğrenmek için çok değerli sanatçı Ayşe Güler Akın’dan 1 yıl boyunca şan dersi aldı. Aldığı şan dersinden sonra cesareti toplayan Dudu Pektunç çok değerli müzisyen ve prodüktör İnanç Eyüpoğlu’nun kapısını çaldı.

Kendi söz ve bestesi olan ‘Kuyruklu Yıldız’ı çok değerli müzik insanı İnanç Eyüpoğlu ile birlikte ‘OnAir Records International’ müzik stüdyosunda sevgili annesi Oya İlerici Pektunç’un maddi ve manevi desteği ile birlikte kayıt etti ve yine İnanç Eyüpoğlu’nun ekibi ile birlikte klip çekti.

Müziği kendi hayatı olarak gören Dudu Pektunç, aşk ile müziğini yapmaya ve üretmeye devam ediyor. Küçüklüğünden beri müzik okumak isteyen Dudu, ilk profesyonel işi olan ‘Kuyruklu Yıldız’ isimli single çalışmasından dolayı çok mutlu ve gururlu. Single çalışması uluslararası dağıtılıyor ve tüm dijital platformlarda satılmakta.

 

Söz-Müzik: Dudu Pektunç

Vokal-Keman: Dudu Pektunç

Aranjör: İnanç Eyüpoğlu

Klavye: İnanç Eyüpoğlu

Kayıt: OnAir Records Stüdyoları

Gitarlar: Ümit Tulumbacı

Klip Yönetmeni: İnanç Eyüpoğlu

Görüntü Yönetmeni: Ferkan Kanioğluları

Senaryo: Dudu Pektunç

Resim Seçici: Mehmet Teoman Sadıkoğlu 

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